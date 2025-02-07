Український шпажист Станкевич виграв бронзу на Кубку світу в Німеччині
Володимир Станкевич
International Fencing Federation
Шпажист Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубку світу, що проходить у німецькому Гайнденгаймі.
У півфіналі українець поступився представнику Італії Давіде Ді Веролі, який є чинним віцечемпіоном світу.
На шляху до 1/2 Станкевич спочатку здолав італійця Луїджі Мідлтона, потім його земляка Енріко П'яті. В 1/8 Володимир переміг колишнього росіянина Олега Книша, а в чвертьфіналі був сильнішим за канадця Девіда Гроновські.
Нагадаємо, українська фехтувальниця Джоан Фейбі Бежура своїми вдалими виступами на змаганнях заслужила звання найкращої спортсменки у січні 2025 року за версією Національного олімпійського комітету України.