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Український шпажист Станкевич виграв бронзу на Кубку світу в Німеччині

Олексій Мурзак — 7 лютого 2025, 18:59
Український шпажист Станкевич виграв бронзу на Кубку світу в Німеччині
Володимир Станкевич
International Fencing Federation

Шпажист Володимир Станкевич став бронзовим призером Кубку світу, що проходить у німецькому Гайнденгаймі.

У півфіналі українець поступився представнику Італії Давіде Ді Веролі, який є чинним віцечемпіоном світу.

На шляху до 1/2 Станкевич спочатку здолав італійця Луїджі Мідлтона, потім його земляка Енріко П'яті. В 1/8 Володимир переміг колишнього росіянина Олега Книша, а в чвертьфіналі був сильнішим за канадця Девіда Гроновські.

Нагадаємо, українська фехтувальниця Джоан Фейбі Бежура своїми вдалими виступами на змаганнях заслужила звання найкращої спортсменки у січні 2025 року за версією Національного олімпійського комітету України.

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