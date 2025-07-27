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Погачар виграв Тур де Франс-2025

Олег Дідух — 27 липня 2025, 20:49
Погачар виграв Тур де Франс-2025
Тадей Погачар
Getty Images

Словенський велогонщик Тадея Погачар став переможцем Тур де Франс-2025 року. Сьогодні, 27 липня, тритижневий веломарафон завершився 132-кілометровим рівнинним етапом з Манта до Парижа.

Маршрут 21 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 21 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

Заключний етап завдяки сольній атаці під час останнього проходження підйому Монмартр виграв бельгієць Воут Ван Арт із команди Visma Lease a Bike. Це його ювілейна, десятка в кар’єрі перемога на "Великій петлі".

Погачар посів на етапі 4 місце. З точки зору загального заліку етап був нейтралізований за 50 км до фінішу через сильний дощ у Парижі.

Для словенця це четвертий титул переможця Туру за кар’єру. Раніше він вигравав гонку в 2020, 2021 і 2024 роках, в 2022 і 2023 фінішував другим.

Компанію на підсумковому подіумі 26-річному словенцеві склали переможець Турів 2022 і 2023 років, данець Йонас Вінгегор із команди Visma Lease a Bike, та дебютант гонки, німець Флоріан Ліповітц із Red Bull Bora

Результати 21 етапу:

Підсумковий загальний залік:

Окрім загального заліку, Погачар також переміг у гірському, набравши 117 балів та втретє в кар’єрі завоювавши горохову майку. У цьому заліку він раніше перемагав у 2020 і 2021 роках.

Гірський залік:

Зелену майку найкращого спринтера завоював дебютант Туру, італієць Джонатан Мілан із Lidl Trek. Сумарно на цьогорічному Турі він виграв два етапи.

Спринтерський залік:

Білу майку найкращого молодого гонщика завоював третій призер генеральної класифікації, Флоріан Ліповітц. У молодіжний залік включаються всі гонщики, яким ще не виповнилося 25 років станом на 1 січня поточного року.

Молодіжний залік:

Вчора, 26 липня, 20 етап Туру виграв австралієць Кейден Гроувз.

Тур де Франс Тадей Погачар Йонас Вінгегор Воут Ван Арт Флоріан Ліповітц

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