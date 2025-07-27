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У Грузії спалили прапор Росії та розбудили вибухами російську збірну перед матчем ЧС

Микола Дендак — 27 липня 2025, 17:21
У Грузії спалили прапор Росії та розбудили вибухами російську збірну перед матчем ЧС
Соцмережі

У Тбілісі, Грузія, біля Олімпійського палацу спорту відбуваються протести щодо участі збірної Росії з фехтування на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Главком.

Зокрема, люди вийшли на вулиці з плакатами "Вони фехтують у Тбілісі – і вбивають в Україні", "Спорт поза політикою? Скажіть це тим, хто загинув на війні", "Білий прапор у Росії має бути на полі бою, а не на фехтувальній доріжці" та "Російські свині, тут вам не раді! Сьогодні феєрверк – а завтра будуть "гради".

Останній напис стосується інциденту, що відбувся сьогодні, 27 липня, близько 4 ранку. Під вікнами готелю, де розміщені російські спортсмени, прогриміли вибухи феєрверків. Також активісти спалили російський прапор.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 буде тривати до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.

Серед них є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ та Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії.

Раніше українка Влада Харькова вперше в кар'єрі виграла золото чемпіонату світу, тріумфувавши в одиночному турнірі шпажисток. Також нагороду для України гарантували Нікіта Кошман, який став півфіналістом одиночного турніру шпажистів, та Аліна Комащук, яка вийшла до півфіналу одиночного турніру шаблісток.

Збірна Росії фехтування чемпіонат світу з фехування

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