У Грузії спалили прапор Росії та розбудили вибухами російську збірну перед матчем ЧС

У Тбілісі, Грузія, біля Олімпійського палацу спорту відбуваються протести щодо участі збірної Росії з фехтування на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Главком.

Зокрема, люди вийшли на вулиці з плакатами "Вони фехтують у Тбілісі – і вбивають в Україні", "Спорт поза політикою? Скажіть це тим, хто загинув на війні", "Білий прапор у Росії має бути на полі бою, а не на фехтувальній доріжці" та "Російські свині, тут вам не раді! Сьогодні феєрверк – а завтра будуть "гради".

Останній напис стосується інциденту, що відбувся сьогодні, 27 липня, близько 4 ранку. Під вікнами готелю, де розміщені російські спортсмени, прогриміли вибухи феєрверків. Також активісти спалили російський прапор.

🇬🇪«Росіяни, вам тут не раді!»: у Грузії збірну Росії з фехтування розбудили вибухами о 4 ранку перед матчем чемпіонату світу pic.twitter.com/dw3xnUokPV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 27, 2025

Нагадаємо, чемпіонат світу-2025 буде тривати до 30 липня. До турніру допустили велику кількість російських і білоруських "нейтральних" спортсменів.

Серед них є Софья Велікая – майор російської армії, Яна Єгорян – лейтенант та кавалер ордена "Укріплення бойової співдружності" від МО РФ та Ольга Нікітіна – прапорщик терористичної армії.

Раніше українка Влада Харькова вперше в кар'єрі виграла золото чемпіонату світу, тріумфувавши в одиночному турнірі шпажисток. Також нагороду для України гарантували Нікіта Кошман, який став півфіналістом одиночного турніру шпажистів, та Аліна Комащук, яка вийшла до півфіналу одиночного турніру шаблісток.