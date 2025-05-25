Жіноча збірна України зупинилася за крок до медалі на Кубку світу з фехтування на шаблях

У неділю, 25 травня, у столиці Перу були розіграні нагороди останнього Кубку світу 2024/25 з фехтування на шаблях серед жінок.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

За крок від п’єдесталу, показавши найкращий результат в сезоні, зупинилася збірна України, яка була представлена двома олімпійськими чемпіонками Юлією Бакастовою і Оленою Кравацькою та двома молодими спортсменками Дар'єю Гонцовою та Олександрою Бондар.

Підопічні Євгенія Стаценка стартували впевненою перемогою в 1/8 над Бразилією (45:32), а далі схрестили зброю з Італією. Поступаючись 5:10, українки зуміли перевернути бій, коли спочатку Дар'я Гонцова, а потім Олена Кравацька виграли свої дуелі 6:5 і 9:3 і загальний рахунок став 20:18.

По ходу зустрічі суперницям вдалося скоротити розрив з шокуючих "-10" до "-5" (35:30), але Кравацька видала в передостанньому бою 5:0 (40:30) і передала переможну естафету своїй подрузі по золотій олімпійській команді Юлії Бакастовій (45:38).

У ролі наздоганяючих розпочинали наші шаблістки і півфінал проти Японії (13:15) і знову Кравацькій, для якої це були перші командні змагання після Парижа-2024, вдалося вивести збірну вперед (20:19). Проте розвинути цей успіх не вдалося. Дворазова чемпіонка світу Місакі Емура та її подруги по команді досить швидко повернули ініціативу й оформили перемогу (45:33).

Нав’язати боротьбу у зустрічі за бронзу угорками, які цього сезону були в призах на трьох з чотирьох КС, нашим шаблісткам не вдалося (23:45). Тож українки завершили турнір на четвертому місці.

Напередодні українська шпажистка Влада Харькова виборола бронзу на етапі Кубку світу, який триває у китайському Усі.