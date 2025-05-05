На Гран-прі Сеула Харлан дебютувала в новій для себе ролі

Дворазова олімпійська чемпіонка та чотириразова призерка Ігор Ольга Харлан на Гран-прі Сеула з фехтування спробувала себе у ролі тренера.

Про це повідомила Федерація фехтування України.

Українська фехтувальниця працювала зі збірною шаблісток.

Найкращий результат серед українок показала Аліна Комащук. Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 та віцечемпіонка Ріо-2016 в командній першості вибула в 1/8 і посіла 13 підсумкове місце.

Також збірну України представляли Олена Кравацька (36 місце), Олександра Бондар (68), Юлія Бакастова (107) та Дар'я Гонцова (135).

Харлан продовжуватиме свою спортивну кар'єру, але вирішила спробувати себе в іншій ролі до повернення на доріжку.

Зазначимо, що головна тренерка національної збірної України з фехтування, чемпіонка світу та Європи Наталія Конрад натякала, що Ольга розглядає варіант із завершенням кар'єри. Натякав на це і президент НОК України Вадим Гутцайт. Сама Харлан, навпаки, заявляла, що може виступити на Олімпіаді-2028.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Ольга Харлан здобула бронзову нагороду в особистому турнірі шаблісток, а також виграла золоту медаль в командних змаганнях разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.