Харлан відреагувала на спецоперацію СБУ, виклавши у соцмережі фото у символічній футболці

Зіркова фехтувальниця Ольга Харлан відреагувала у соцмережах на спецоперацію СБУ, під час якої було вражено 41 літак стратегічної авіації РФ.

Українська спортсменка виклала фото в сторіз Інстаграму, з'явившись у символічній футболці. Цікавий підпис привернув увагу фанатів.

"Хто, як не ми, спалить мости? СБУ", – написано на футболці.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх 2024 Ольга здобула бронзову нагороду в особистому турнірі шаблісток, а також виграла золоту медаль в командних змаганнях разом з Аліною Комащук, Оленою Кравацькою та Юлією Бакастовою.

Нещодавно Харлан поділилася з підписниками в соцмережах святковим знімком у шикарній вишиванці.