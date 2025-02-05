Бежура була визнана найкращою спортсменкою січня за версією НОК України

Українська фехтувальниця Джоан Фейбі Бежура своїми вдалими виступами на змаганнях заслужила звання найкращої спортсменки у січні 2025 року за версією Національного олімпійського комітету України.

Про це повідомляє Федерація фехтування України.

Наприкінці січня 33-річна українка здобула бронзову медаль на етапі Гран-прі Дохи. Для Джоан ця нагорода стала першою на рівні Гран-прі в кар'єрі.

Експертна комісія НОК визначила лауреатів конкурсу найкращих спортсменів та тренерів місяця в Україні.

У той час, як Бежура виграла звання найкращої спортсменки, її особистий наставник Михайло Подольський був визнаний найкращим тренером січня-2025.

Також зазначається, що за "вагомий внесок у підготовку найкращої спортсменки місяця" нагороди отримають Федерація фехтування України та Центральний спортивний клуб Збройних сил України.

За тріумф у конкурсі переможці отримають грошові премії, ексклюзивні статуетки та пам'ятні плакетки від НОК України.

Раніше стало відомо, що Катерина Табашник перемогла на етапі Континентального туру зі стрибків у висоту.