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Нарешті не росіяни: визначились суперники Passion UA та B8 на PW Shanghai Major 2024 Europe RMR B

Микола Дендак — 21 листопада 2024, 19:11
Нарешті не росіяни: визначились суперники Passion UA та B8 на PW Shanghai Major 2024 Europe RMR B
HLTV

У четвер, 21 листопада, на Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B відбулося 2 тури за участю українських організацій.

Зокрема, команда Олександра Зінченка Passion UA здобула дві перемоги, здолавши росіян: спершу Virtus.pro (12), а потім Team Spirit (4). Колектив вже знаходиться за крок до виходу на мейджор. Для цього їм треба виграти ще один поєдинок.

І наступним суперником стане німецька організація BIG (24). Гра відбудеться вже завтра, 22 листопада, у форматі Во3. Початок – потенційно о 8:00 за київським часом.

Інша організація з України В8 виступила діаметрально протилежно. Вона також змагалася з російськими організаціями, проте обидва матчі програла. У першому турі поступилась Team Spirit, а потім неочікувано не змогла нав'язати боротьбу Aurora.

Тепер у В8 більше немає шансу на поразку, а наступним суперником стане титулована організація з Данії Astralis (10), яка переживає не найкращі часи. Гра також буже 22 листопада, орієнтовно об 11:00.

Шанхайський мейджор буде проходити з 30 листопада до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, на турнір вже кваліфікувалась українська організація NAVI (1).

Astralis B8 Passion UA BIG Perfect World Shanghai Major 2024

Perfect World Shanghai Major 2024

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