Passion UA помстилися за B8, перемігши Spirit на Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B

У четвер, 21 листопада, Passion UA, команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка, провела свій другий матч у межах Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B.

Як й у випадку з першою грою, українці зустрілися з росіянами – цього разу їм протистояли Team Spirit, які раніше обіграли українську команду В8.

Passion UA змогли помститися за земляків, провівши напружений поєдинок зі Spirit.

І хоча українці програли першу половину карти 5:7, вони перевернули хід гри, виграли шість раундів поспіль, після чого закрили матч 13:11.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024

2 тур, 21 листопада

Passion UA – Team Spirit 13:11 (Anubis)

Passion UA здобули свою другу перемогу на турнірі і вже знаходяться за крок до виходу на мейджор. Для цього їм требе виграти ще один поєдинок.

Майбутній суперник команди Зінченка визначиться пізніше, коли відбудуться інші матчі другого туру.