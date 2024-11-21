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Passion UA помстилися за B8, перемігши Spirit на Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B

Олексій Погорелов — 21 листопада 2024, 12:54
Passion UA помстилися за B8, перемігши Spirit на Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B
Passion UA
HLTV

У четвер, 21 листопада, Passion UA, команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка, провела свій другий матч у межах Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B.

Як й у випадку з першою грою, українці зустрілися з росіянами – цього разу їм протистояли Team Spirit, які раніше обіграли українську команду В8.

Passion UA змогли помститися за земляків, провівши напружений поєдинок зі Spirit.

І хоча українці програли першу половину карти 5:7, вони перевернули хід гри, виграли шість раундів поспіль, після чого закрили матч 13:11.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024
2 тур, 21 листопада

Passion UA – Team Spirit 13:11 (Anubis)

Passion UA здобули свою другу перемогу на турнірі і вже знаходяться за крок до виходу на мейджор. Для цього їм требе виграти ще один поєдинок.

Майбутній суперник команди Зінченка визначиться пізніше, коли відбудуться інші матчі другого туру.

Team Spirit Counter-Strike 2 Passion UA

Team Spirit

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