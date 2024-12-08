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Я підвів хлопців: капітан NAVI прокоментував сенсаційний виліт з PW Shanghai Major 2024

Микола Дендак — 8 грудня 2024, 13:10
Я підвів хлопців: капітан NAVI прокоментував сенсаційний виліт з PW Shanghai Major 2024
Алексі "Aleksib" Віролайнен
x.com/AleksibCSGO

Капітан української кіберспортивної організації Natus Vincere Алексі "Aleksib" Віролайнен заявив, що не забуде те, як підвів команду у вирішальній грі Perfect World Shanghai Major 2024.

Про це він написав на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).

"Сьогодні я підвів хлопців, і це те, що я не забуду. Удачі всім командам, що залишилися", – йдеться у пості.

Нагадаємо, у вирішальному матчі "народжені перемагати" програли норвезькій організації HEROIC (7). NAVI провалили першу мапу, але потім зуміли забрати наступну. У драматичному стилі на третій мапі саме HEROIC здобули перемогу.

Українська організація не зуміла вийти у чвертьфінал турніру. Зазначимо, що саме NAVI стали тріумфаторами попереднього мейджора PGL Major Copenhagen 2024, який відбувся на весні.

Heroic Natus Vincere Navi Perfect World Shanghai Major 2024 Алексі "Aleksib" Віролайнен

Heroic

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