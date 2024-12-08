Я підвів хлопців: капітан NAVI прокоментував сенсаційний виліт з PW Shanghai Major 2024

Капітан української кіберспортивної організації Natus Vincere Алексі "Aleksib" Віролайнен заявив, що не забуде те, як підвів команду у вирішальній грі Perfect World Shanghai Major 2024.

Про це він написав на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).

"Сьогодні я підвів хлопців, і це те, що я не забуду. Удачі всім командам, що залишилися", – йдеться у пості.

Нагадаємо, у вирішальному матчі "народжені перемагати" програли норвезькій організації HEROIC (7). NAVI провалили першу мапу, але потім зуміли забрати наступну. У драматичному стилі на третій мапі саме HEROIC здобули перемогу.

Українська організація не зуміла вийти у чвертьфінал турніру. Зазначимо, що саме NAVI стали тріумфаторами попереднього мейджора PGL Major Copenhagen 2024, який відбувся на весні.