NAVI розгромили SAW та кваліфікувалися на Perfect World Shanghai Major 2024

У вівторок, 19 листопада, відбувся четвертий матч Natus Vincere на RMR турнірі Perfect World Shanghai Major 2024 з Counter-Strike 2.

У вирішальному поєдинку відбіркового етапу на мейджор NAVI зустрілися з португальським колективом SAW.

Першою мапою став Nuke, який обрали саме португальці. Українська команда після успішної першої половини зуміла дотиснути суперника за слабку сторону та перемогти з рахунком 13:5.

Вирішальним став вибір Natus Vincere – Ancient. На своєму піку український колектив не залишив шансів SAW – 13:5.

NAVI гарантували собі прохід у стадію Opening Stage з рахунком 3:1. Зазначимо, що команда, яка пройде на турнір з таким показником, як у "народжених перемагати" і матиме найбільшу складність кваліфікації, що розраховується за коефіцієнтом Бухгольца (система розрахунку особистих коефіцієнтів учасників турніру, що використовується для визначення місця команди при умові рівності очок з іншими) вийде відразу до Elimination Stage. Четверте місце у кваліфікації до цієї стадії здобуде одна з двох команд, які матимуть рахунок 3:1, що виграє в очному протистоянні.

На шляху до виходу на мейджор Natus Vincere здобули перемоги в перших двох поєдинках, після чого поступилися MOUZ.

RMR – Perfect World Shanghai Major

4 тур, 19 листопада

Natus Vincere – SAW 2:0 (13:0 Nuke, 13:2 Ancient)

Нагадаємо, що 21 листопада стартуватиме другий RMR турнір на Perfect World Shanghai Major, де за перемогу поборються дві українські команди B8 та Passion UA, якою володіє футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко.

Основна стадія мейджору в Шанхаї відбудеться з 5 по 15 грудня, призовий фонд турніру складатиме $1,250,000.