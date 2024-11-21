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B8 програли росіянам зі Spirit перший матч на Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B

Олексій Погорелов — 21 листопада 2024, 11:08
B8 програли росіянам зі Spirit перший матч на Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B
Дмитро "esenthial" Цвір
HLTV

Рано вранці у четвер, 21 листопада, українська кіберспортивна організація B8 розпочала свій шлях по Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B.

І одразу ж першим суперником українців стали росіяни з команди Team Spirit.

На жаль, цей матч не зміг порадувати українських фанатів кіберспорту, адже В8 не впоралися з опонентом, який здобув розгромну перемогу на Dust2 з рахунком 13:1.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024
1 тур, 21 листопада

Team Spirit – B8 13:1 (Dust2)

Після цієї поразки В8 потрапили до сітки команд з результатом 0:1.

В наступному матчі вони знову зустрінуться з російською командою, цього разу їхнім опонентом стане Aurora.

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Цікаво, що на цьому протистояння українських команд з росіянами не завершиться, адже Spirit зіграють з командою хавбека Арсенала Олександра Зінченка Passion UA, яка в першому турі перемогла Virtus.pro.

Ці матчі також пройдуть 21 листопада. Passion UA розпочнуть свій матч об 11:45 за Києвом, а B8 – о 12:45.

Нагадаємо, що для виходу на мейджор команда має здобути три перемоги.

Team Spirit Counter-Strike 2 B8

Team Spirit

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