В8 зазнали другої невдачі на Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B, знову програвши росіянам

У четвер, 21 листопада, у межах Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B відбувся другий матч за участі В8.

Після поразки у першому турі від росіян з Team Spirit, українська команда знову зустрілася з представниками цієї країни. У матчі другого туру вони зійшлися з Aurora.

Цей поєдинок українці провели куди більш упевнено. Хоча перша половина карти (Mirage) не давала приводів для оптимізму – В8 програли її з рахунком 2:10.

Для перемоги мало відбутися диво, й українці майже зробили камбек, але суперник все ж виграв свій 13-й раунд та здобув перемогу.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024

2 тур, 21 листопада

Aurora – B8 13:9 (Mirage)

Для В8 ця поразка стала вже другою, через що їхні шанси на потрапляння на мейджор значно впали.

Нагадаємо, що трохи раніше Passion UA помстилися за В8, обігравши Team Spirit та здобувши тим самим свою другу перемогу на турнірі.