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Команда Зінченка сенсаційно здолала титуловану російську команду на RMR Perfect World Shanghai Major

Руслан Травкін — 21 листопада 2024, 08:39
Команда Зінченка сенсаційно здолала титуловану російську команду на RMR Perfect World Shanghai Major
https://x.com/passionuagg

Кіберспортивна організація відомого українського футболіста Олександра Зінченко Passion UA (49) стартувала з перемоги на RMR Perfect World Shanghai Major 2024.

Український колектив здолав титуловану російську команду Virtus.pro (12) з рахунком 16:14.

Гра проходила на карті Mirage. Суперники йшли рівно. За рахунку 12:11 "ведмеді" зуміли перевести поєдинок в овертайми, але там Passion UA довели справу до перемоги.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024
1 тур, 21 листопада

Passion UA – Virtus.pro 1:0 (16:14 Mirage)

Нагадаємо, раніше путівку на мейджор здобула топова українська організація Natus Vincere.

Основна стадія мейджору в Шанхаї відбудеться з 5 по 15 грудня, призовий фонд турніру складатиме $1,250,000.

Кіберспорт Counter-Strike 2 Passion UA VirtusPro Perfect World Shanghai Major 2024

Passion UA

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