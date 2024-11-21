Команда Зінченка сенсаційно здолала титуловану російську команду на RMR Perfect World Shanghai Major

Кіберспортивна організація відомого українського футболіста Олександра Зінченко Passion UA (49) стартувала з перемоги на RMR Perfect World Shanghai Major 2024.

Український колектив здолав титуловану російську команду Virtus.pro (12) з рахунком 16:14.

Гра проходила на карті Mirage. Суперники йшли рівно. За рахунку 12:11 "ведмеді" зуміли перевести поєдинок в овертайми, але там Passion UA довели справу до перемоги.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024

1 тур, 21 листопада

Passion UA – Virtus.pro 1:0 (16:14 Mirage)

Нагадаємо, раніше путівку на мейджор здобула топова українська організація Natus Vincere.

Основна стадія мейджору в Шанхаї відбудеться з 5 по 15 грудня, призовий фонд турніру складатиме $1,250,000.