На жаль, ми провалили цей сезон, – тренер NAVI підбив підсумки виступів української команди

Тренер української кіберспортивної команди Natus Vincere Андрій "B1ad3" Городенський підбив підсумки сезону, заявивши, що "народжені перемагати" провалили його.

Про це він написав у соцмережах.

" Ми програли найкращій команді світу. Приємно, що у нас був реальний шанс на перемогу над Nuke, але вони зібралися, коли це потрібно. На жаль, ми провалилися в цьому сезоні. Дякуємо всім за підтримку – арена та турнір були чудовими", – йдеться в повідомленні.

Вже завершилися всі чвертьфінальні протистояння BLAST.tv Austin Major 2025, за підсумками яких до півфіналу не пройшов жоден представник України. Українській команді не пощастило. В 1/4 фіналу організація потрапила на найкращу команду світу Vitality, яка у цьому сезоні програла лише два матчі.

Тому "народжені перемагати" прогнозовано поступилися у матчі. Раніше на Мейджорі NAVI виявилися сильнішими за білоруську Nemiga, за яку виступають 3 росіянина, потім обіграли французів з 3DMAX. Далі команда програла росіянам зі Spirit, обігравши після цього G2.