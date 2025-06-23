Vitality – найкращі в історії CS 2, NAVI потрібні зміни: підсумки Austin Major 2025

Ось і завершився фінал найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. Переможцем, очікувано стала французька організація Vitality, яка у вирішальному протистоянні обіграла сенсаційну команду The MongolZ з Монголії.

І хоч результат Мейджору було легко передбачити, поговорити є про що. Зокрема, виступи українських організацій Natus Vincere та B8 дозволили підбити підсумки, які для однієї з організацій є не дуже приємними. Але поговорімо спершу про переможців.

Найкраща команда в історії CS 2

На початку 2025 року не було жодної причини вважати, що цей сезон буде сповнений домінації Vitality. Вони невдало завершили попередній сезон, та і на першому турнірі після перерви не зуміли вийти у фінал, програвши сильній, але не топовій команді Enternal Fire.

Але те, що відбулося далі – історія. Шість (!) поспіль трофеїв, неймовірна серія з 30 перемог (світовий рекорд – 60 перемог, але то було ще в допотопні часи, коли не було стільки сильних команд), яка перевершила шалену серію Liquid (у 2021-му) на 7 поєдинків. Хоча той результат здавався недосяжним.

Для повноцінної "ери" потрібно було зробити головне – виграти Мейджор. На диво, найголовніший турнір розпочався із сенсаційної поразки від команди, яка навіть не пройшла на Мейджор (Legacy замінили іншу команду, яка не приїхала через проблеми з візою).

І наче Vitality програли, перервали серію з 30 перемог, але це жодним чином не відобразилося на впевненості гравців. Після цього команда виграла 6 поспіль матчів, включно з фіналом. Тотальна домінація, якої не було з часів легендарних Astralis.

NAVI необхідні заміни, і все до цього йде

Якщо цей сезон повністю забрали Vitality, то минулого року на професійній сцені запалювала українська команда. Natus Vincere вийшли у шість фіналів поспіль, показували дуже сильну гру та були фаворитами попереднього Мейджору, але саме перед ним пішли на спад.

І з того моменту команда так і не оговталась. Жодного фіналу у 2025-му, команда навіть не завжди виходила у плейоф – не такого очікуєш від найкращої організації 2024 року. Про заміни говорили ще до BLAST.tv Austin Major 2025, але зараз на них натякають у самій команді.

Гравці банально не перестрілюють суперників, тактики не працюють, впевненості, яка минулого року прям сочилася з команди, зараз немає. Якщо нічого не змінити, то і наступний сезон не викликатиме надій. Тому заміни необхідні, тим паче, коли є кого взяти. Адже академка NAVI не просто найсильніша серед усіх у світі, вона краще за багатьох учасників Мейджору. І там є перспективні гравці, яким варто дати шанс.

s1mple не потрібен NAVI, але потрібен кіберспорту

На тлі чуток про зміни у складі "народжених перемагати" часто з'являється думка про повернення легенди, Олександра "s1mple" Костилєва. Тим паче він вже повернувся на сцену, почавши виступати за титуловану організацію FaZe на правах оренди. І повернувся яскраво.

Третю стадію s1mple завершив на 5 місці серед усіх гравців турніру. Він був лідером своєї команди, ледь не самотужки витягнув її у плейоф. Так, у чвертьфіналі українець став найгіршим, але навіть цей провал дозволив йому залишитися у топ-10 (найближчий партнер на 18 місці).

s1mple у топ-10 гравців Мейджору за рейтингом Скріншот

Але важливо не це. Чи потрібен він NAVI? Ні. Костилєв не просто так перестав виступати. Він не може бути частиною команди, у якій головною чеснотою є дисципліна. s1mple – це зірка, якій потрібна свобода. Це емоції, які раніше негативно впливали на партнерів.

Водночас Костилєв потрібен кіберспорту. Він вже показав, що має достатній рівень для гри за найкращі команди світу, навіть попри майже 2 роки інактиву. Він потрібен фанатам. Матчі FaZe після його переходу стали одними з найпопулярніших у світі загалом та Україні зокрема.

Ну і хто, як не s1mple може зупинити Vitality та Матьє "Zywoo" Ербо, який у 2025 році побив рекорд українця за MVP. Свого часу s1mple у складі NAVI боровся проти домінантних Astralis. Настав час боротися проти домінантних Vitality.

B8 – майбутнє українського Counter-Strike 2

Насправді, для тих, хто слідкує за кіберспортом, це не відкриття. B8 вже давно знаходяться на біля топовому рівні, і вже майже рік тримаються в районі топ 30 команд світу. Але вихід на Мейджор та той рівень гри, який показала команда, вселяють надію.

Так, ні у третю стадію, ні тим паче у плейоф вийти не вийшло. Але… Першу стадію команда пройшла без жодної поразки, а у другій мала дві спроби, щоб вийти далі. При цьому українці обіграли явних фаворитів Falcons (на той момент топ-4 команду світу) та Heroic (які йшли на 10 місці).

По грі "бейти" явно заслуговували на місце у третій стадії, але тут зіграла ключову роль недосвідченість, адже B8 – наймолодша команда серед усіх учасників Мейджору. Але головне – в організації є серйозна перспектива та запрошення на інші топові турніри, які відбудуться вже після літньої перерви.

https://t.co/aO8fNxY5ce Austin Major 2025 — what a ride.



Practice, plays, raw emotions — we’re taking it all with us.

Huge thanks to BLAST for the amazing event.

Hope to see you again very soon ☺️#BLASTtvMAJOR pic.twitter.com/mTgFHGKAyV — B8 Esports (@B8esportsGG) June 17, 2025

Що далі?

На топовий професійний кіберспорт чекає літня перерва та трансфери. Вже 23 липня стартує престижний IEM Cologne 2025, і там світ побачить оновлені команди. Можливо, комусь таки вдасться зупинити переможну ходу Vitality.

У будь-якому разі це трансферне вікно обіцяє бути гарячим, адже дуже багато топових команд можуть бути незадоволені попереднім сезоном та результатами. Чекаємо.