Сенсаційні The MongolZ зіграють проти непереможних Vitality у фіналі Austin Major 2025

Сьогодні, 22 червня, відбудеться вирішальний матч найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

У головному поєдинку сезону The MongolZ із Монголії зустрінуться з французькою командою Vitality. Зустріч відбудеться у форматі Во3 (до двох перемог) та розпочнеться о 22:30 за київським часом.

Цей матч традиційно транслюватиметься студією Maincast. Дивитися гру можна на Twitch та YouTube-каналах з однойменною назвою, а також канал доступний для перегляду на медіасервісі MEGOGO.

Vitality у півфіналі перемогли MOUZ із рахунком 2:1. Зауважимо, що у 2025 році "бджоли" є найкращою командою світу. У них лише дві поразки за весь сезон та шість поспіль перемог у фіналах турнірів.

The MongolZ у своєму поєдинку здолали не менш сенсаційних paiN з Бразилії. Монголи є першою організацією з азійського регіону, що гратиме у фіналі. Також вони є наймолодшими фіналістами Мейджора в історії.

BLAST.tv Austin Major 2025

Остін, США

Призовий фонд – $1,250,000

Фінал, 22 червня

22:30. Vitality (Франція, 1) – The MongolZ (Монголія, 4)

Раніше турнір покинула українська організація Natus Vincere, яка програла все тим же Vitality у чвертьфіналі.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.