Не стримав емоцій: лідер MOUZ розплакався після поразки у півфіналі найпрестижнішого турніру сезону

Лідер німецької кіберспортивної команди MOUZ Адам "torzsi" Торжаш не зміг стримати емоцій після півфіналу найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Німецька організація поступилася найкращій команді світу Vitality, а 23-річний угорець розплакався прямо під час післяматчевого коментаря.

We love you @torzsics 🫶



Head up king 👑 pic.twitter.com/nNppDtHSlY — BLAST Premier 💥 (@BLASTPremier) June 21, 2025

Емоції кіберспортсмена можна зрозуміти, його команда показує фантастичну гру протягом сезону, вийшла у 4 фінали, а на інших турнірах доходила до півфіналів, проте змогла здобути лише один трофей, і лише тоді, коли Vitality не брали участь.

На всіх інших турнірах чемпіонами ставали саме представники французької організації, яка у 2025 році є беззаперечно найкращою командою світу. У них лише дві поразки за весь сезон та шість поспіль перемог у фіналах турнірів. І "бджоли" вже вийшли у фінал Мейджора.

"Ми виграли PGL Клуж-Напока, а потім весь час проходили в півфінал, фінал, півфінал, фінал, так що в цьому сезоні у нас не було поганого турніру як у команди. Я дуже пишаюся тим, чого ми досягли тут, і тим, як ми прогресуємо, але так, нам просто потрібно позбутися Vitality. (Сміється – прим.) Ось так, розумієте? Тому що Falcons також були загрозою, і Spirit, але ми показали в цьому сезоні, що ми краща команда, ніж Spirit, і ми також перемогли Falcons після Мельбурна. Тому я відчуваю, що ми друга найкраща команда в цьому сезоні, але Vitality просто далеко попереду", – підсумував сезон Торжаш.

Нагадаємо, вирішальний матч BLAST.tv Austin Major 2025 відбудеться сьогодні, 22 червня, у форматі Во3 (до двох перемог) та розпочнеться о 22:30 за київським часом. У головному поєдинку сезону Vitality зустрінуться із The MongolZ із Монголії.

Vitality у півфіналі перемогли MOUZ із рахунком 2:1. Раніше турнір покинула українська організація Natus Vincere, яка програла все тим же Vitality у чвертьфіналі.