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The MonglolZ перемогли paiN у півфіналі Austin Major 2025 та переписали історію Counter-Strike

Станіслав Лисак — 22 червня 2025, 02:49
The MonglolZ перемогли paiN у півфіналі Austin Major 2025 та переписали історію Counter-Strike

Визначився другий фіналіст найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Монгольська команда The MongolZ упевнено розібралися з бразильцями з paiN на шляху до вирішального матчу змагань.

Ця перемога стала історичною, адже монголи стали першою командою з азійського регіону, яка досягла фіналу мейджора. Окрім того, їх склад став наймолодшим, що досягав фіналу – 20,8 років.

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У головному матчі сезону The MongolZ зустрінуться з французькою командою Vitality, яка перемогла MOUZ та є найкращим колективом сезону, вигравши шість поспіль фіналів великих турнірів.

Фінальний поєдинок відбудеться завтра, 22 червня, та розпочнеться о 22:30 за київським часом.

BLAST.tv Austin Major 2025
Остін, США
Призовий фонд – $1,250,000
Півфінал, 22 червня

The MongolZ (Монголія, 4) – paiN (Бразилія, 16) 2:0 (13:5 Mirage, 13:5 Anubis)

Раніше турнір покинула українська організація Natus Vincere, яка програла все тим же Vitality у чвертьфіналі.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід. Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.

Counter-Strike 2 BLAST.tv Austin Major 2025

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