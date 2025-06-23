Лише дві команди у світі: Vitality повторили досягнення української організації NAVI

Французька організація Vitality стала переможцем найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025. Це другий мейджор в історії команди. Перший "бджоли" здобули ще у 2023-му в Counter-Strike: Global Offensive.

Таким чином Vitality стали другою організацією в історії, яка здобувала найпрестижніший трофей у цих двох іграх. Першою ж таке досягнення підкорила українська команда Natus Vincere.

Українці вигравали турнір у 2021-му та 2024 (перший в історії Мейджор з Counter-Strike 2) роках. У другому змаганні з CS 2 перемогла російська Spirit. Vitality ж стали третіми тріумфаторами.

Наступний Мейджор, StarLadder Budapest Major 2025, проходитиме з 24 листопада до 14 грудня на двох аренах Будапешту. Його проводитиме український турнірний оператор.

Нагадаємо, раніше компанія Valve оголосила про зміни в правилах відбору до найпрестижнішого турніру сезону. Вже на наступному Мейджорі, команди не гратимуть відбірковий турнір. Натомість учасники визначаться за рейтингом Valve.