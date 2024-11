T1 перемогли BLG та стали чемпіонами 2024 World Championship

Південнокорейська команда T1 здобула перемогу над китайським колективом Bilibili Gaming (BLG) у фіналі найпрестижнішого турніру року 2024 World Championship у дисципліні League of Legends.

Зустріч відбулася у форматі Best of 5. Команди провели усі п'ять ігор. BLG вийшли вперед, вигравши першу мапу, після чого T1, за яких виступає найуспішніший гравець у League of Legends та один з найпопулярніших кіберспортсменів у світі Лі Сан Хьок, "Faker", зрівняли рахунок у серії.

Китайський колектив виявився сильнішим на другій карті та був за крок від омріяного чемпіонства (жодного разу в історії команда з п'яти китайських гравців не перемагала на World Championship).

Проте T1 зуміли перевернути хід зустрічі та виграти дві гри поспіль. Faker та T1 завоювали п'ятий в кар'єрі титул чемпіонів світу з Legue of Legends. Перша перемога корейця відбулася ще у 2013 році. Також уперше в історії двічі поспіль турнір виграла команда з однаковим складом.

Загальний призовий фонд 2024 World Championship склав 2 млн та 250 тисяч доларів, а за перемогу T1 заробили 445 тисяч. Також Faker став найкращим гравцем турніру, для нього це друга нагорода MVP у кар'єрі.

2024 World Championship – League of Legends

Берлін, Париж, Лондон

Призовий фонд – $2,225,000

Фінал, 2 листопада

T1 (Південна Корея) – Bilibili Gaming (Китай) 3:2

Зазначимо, що у 2024 World Championship брало участь 20 команд. Турнір розпочався з етапу Play-Ins за швейцарської системи на Riot Games Arena в Берліні, Німеччина. Плейоф змагань проходив на Адідас Арені в Парижі, Франція, а гранд-фінал – на О2 Арені в Лондоні, Англія.