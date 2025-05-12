Швейцарія шокувала США, Австрія у серії булітів здолала Словаччину на чемпіонаті світу-2025

Сьогодні, 12 травня, в межах четвертого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановане проведення чотирьох матчів.

Перша ж гра принесла сенсаційний результат – це США зазнали несподіваної розгромної поразки від Швейцарії з рахунком 0:3. Американці нічого не змогли зробити із суперником, який перервав їхню переможну серію. Тепер у групі В без поразок йдуть тільки Німеччина та Чехія.

У паралельній зустрічі Австрія та Словаччина не змогли визначити переможця ні в основний час, ні в овертаймі. Тож команди перейшли до серії булітів, де більш точними були австрійці.

В іншому поєдинку групи А сьогодні зіграють Фінляндія та Швеція. Ця гра, як і матч Чехія – Данія групи В, розпочнеться о 21:20 за київським часом.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

12 травня

Група А

Австрія – Словаччина 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, за булітами – 2:1)

21:20 Фінляндія – Швеція

Група В

США – Швейцарія 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

21:20 Чехія – Данія

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами матчів минулого ігрового дня чемпіонату світу-2025.