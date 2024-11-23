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Passion UA – Astralis: увійти в історію або повторити долю B8

Микола Дендак — 23 листопада 2024, 22:13
Passion UA – Astralis: увійти в історію або повторити долю B8
HLTV

24 листопада, орієнтовно о 7:00 за київським часом, розпочнеться вирішальний матч Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B для української команди Passion UA.

Організація відомого футболіста Олександра Зінченка зіграє проти титулованого данського колективу Astralis (10). Гра пройде у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

Переможець протистояння зможе пройти на найпрестижніший турнір з Counter-Strike 2, а той, хто програє – вилетить зі змагання.

Що цікаво, для Passion UA це буде третя спроба вийти на Perfect World Shanghai Major 2024. До цього команда двічі була на відстані однієї мапи до виходу, проте у підсумку програвала: спершу від BIG, а потім від HEROIC.

Якщо українцям таки вдасться вийти на мейджор, то їхня команда стане наймолодшою організацією на турнірі (була заснована у 2023 році).

А якщо ні, то вони повторять долю іншої організації з України, B8, яка достроково вилетіла з відбіркового етапу саме від Astralis.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024
3 тур, 24 листопада

Passion UA – Astralis

Нагадаємо, на старті турніру Passion UA здобула дві перемоги, здолавши росіян: спершу Virtus.pro (12), а потім Team Spirit (4).

Шанхайський мейджор буде проходити з 30 листопада до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, на турнір вже кваліфікувалась українська організація NAVI (1).

Astralis Олександр Зінченко Counter-Strike 2 B8 Passion UA Perfect World Shanghai Major 2024

Astralis

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