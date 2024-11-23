Passion UA програли HEROIC у матчі за вихід на PW Shanghai Major 2024

У суботу, 23 листопада, Passion UA (49), команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка, провела свій четвертий матч у межах Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B. Суперником була команда HEROIC (7).

Данська організація здобула перемогу з рахунком 2:1 за картами (9:13 Ancient, 13:7 Vertigo, 13:7 Mirage).

На мапі Antient "пешн" вдало провели першу половину (10:2), що дозволило вийти в перед за набраними мапами.

На виборі Passion UA, Vertigo, суперники гарно відіграли за CT-сторону, 8:4, та довершили перемогу з рахунком 13:7. Вирішальною картою став Mirage, на якому HEROIC вигравали з рахунком 11:4 після чого віддали кілька раундів поспіль.

Команді Олександра Зінченка, яка може стати наймолодшою організацією на мейджорі (була заснована у 2023 році), не вдалось завершити камбек після чого вони відправились у сітку 2:2, що дозволить провести один з останніх поєдинків у кваліфікації до мейджора. Суперник "пешн" стане відомий пізніше.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024

3 тур, 22 листопада

HEROIC – Passion UA 2:1 (9:13 Ancient, 13:7 Vertigo, 13:7 Mirage)

Організація Олександра Зінченка не втратила шанси на мейджор оскільки вдало стартувала. Зокрема, Passion UA здобула дві перемоги, здолавши росіян: спершу Virtus.pro (12), а потім Team Spirit (4). У першому поєдинку за вихід на Shanghai Major "пешн" поступилися німецькій команді BIG.

Шанхайський мейджор буде проходити з 30 листопада до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, на турнір вже кваліфікувалась українська організація NAVI (1). Інша команда з України, B8, достроково вилетіла з відбіркового етапу на Perfect World Shanghai Major 2024.