Дворазова домінація NAVI, революція FaZe, найвеличніші Vitality: історія найкращих епох Counter-Strike

На початку червня 2026 року розпочнеться головний турнір з Counter-Strike 2 – найбільший за останні 7 років – IEM Cologne Major 2026.

Головним фаворитом з великим відривом буде французька організація Vitality – і перемога дозволить завершити всі суперечки та закономірно посісти перше місце в історії CS як команда, що збудувала найбільш легендарну еру.

Власне, про це і буде наш матеріал – про ті організації, які у свій час виходили на настільки високий рівень, що могли без проблем вигравати турнір за турніром – про всі ери в історії найбільш популярної кібердисципліни.

Історія Counter-Strike розпочинається у 2000 році, коли вона вийшла на ринок, як самостійна гра. До цього CS був модом іншої неймовірно успішної гри від Valve – Half Life. Авторами моду були Мін "Goosman" Ле та Джесс "Cliff" Кліфф.

Майже одразу з'явилися і змагальні матчі, але перший дійсно професійний LAN-турнір (офлайн-змагання, що проводиться в одній локації) був проведений у 2001-му – це був Cyberathlete Professional League Winter Championship.

Першим чемпіоном Counter-Strike стала легендарна в майбутньому шведська команда Ninjas in Pyjamas. Вона ж виграла наступні 2 престижні турніри, але справжня ера NIP розпочнеться лише за 10 років. А першими, як не дивно, теж були шведи.

SK Gaming: збудували першу еру в історії, зруйнували іншу грошима

Ця німецька спортивна організація мала два періоди домінації, але обидва були з іноземними складами. Перший – у 2003 році. Тоді шведський колектив SK виграв 5 найпрестижніших турнірів із 7, ще на двох посів 3-тє місце.

Героями того періоду були ці шведські гравці: Еміль "HeatoN" Крістенсен, Томмі "Potti" Інгермарссон, Майкл "ahl" Кордунер, Крістер "fisker" Ерікссон, Абдісамад "SpawN" Мохамед, Даніель "Hyper" Куусісто.

У листопаді 2004-го у світ вийшла нова версія гри – Counter-Strike: Source (CS:S), яка через величезну кількість багів та інших серйозних проблем успіху не мала.

Натомість підірвала весь змагальний CS, адже колективи поділилися на два табори: одні організації грали в попередню версію, інші – перейшли в нову. Наприкінці 2004 року увесь склад SK Gaming перейшов до Ninjas in Pyjamas, а німецька організація підписала інших шведів, які не принесли такого успіху – точніше не принесли для SK.

Вдруге організація торкнулася ери, коли руйнувала її у 2016-му. За рік до цього на спортивній сцені з'явилася одна невідома канадська організація Luminosity, яка підписала бразильський склад. Найбільші зірки південноамериканської сцени дуже швидко злетіли до найвищого рівня.

Це мало свої наслідки. Наприкінці 2015 року колектив домовився з клубом про продовження контрактів та підвищення зарплати. Luminosity одразу ж почав виплачувати збільшену суму, попри те, що контракти ще не були підписані.

Тут і з'явилася SK. У лютому 2016 року організація вийшла на гравців та переконувала їх змінити команду. Капітан колективу Габріель "Fallen" Толедо виступав проти, адже вже були домовленості з Luminosity, але все ж розповів про пропозицію партнерам.

Ті ж у свою чергу теж почали спілкуватися з SK. Вже наступного місяця Luminosity виграли Мейджор, а згодом і ESL Pro League Season 3. Це міг бути початок неймовірної ери, проте вже невдовзі їй настав кінець – гравці таки погодились на перехід, підписавши контракти за день до наступного Мейджору.

SK пропонували більше грошей, тож вибір зрозумілий. Але він серйозно вплинув на команду психологічно. Ще й зірковий гравець покинув команду за дивних обставин – офіційно через відсутність мотивації, неофіційно – ширилися чутки про його роман з дівчиною іншого гравця SK.

Так, колектив виграв другий Мейджор поспіль, але надалі результати різко пішли на спад. Символічно, що це виявився останній титул для бразильських команд в історії головного турніру.

У підсумку організація проіснувала до середини 2018-го, після чого гравці перейшли у бразильську організацію Mibr, а сама SK пішла зі сцени.

Стратегічна домінація Ninjas in Pyjamas

Пам'ятаєте тих шведів, які прийшли до SK після першої ери? Ми ще писали, що їм вони не принесли серйозних успіхів. Що ж…

Двоє з них, а саме Патрік "f0rest" Ліндберг та Крістофер "GeT_RiGhT" Алесунд в середині 2012-го перейшли до NIP. До них доєдналися Адам "friberg" Фріберг, Робін "Fifflaren" Йоханссон та Річард "Xizt" Ландстрем

І саме цей склад став рекордсменом всіх часів за найбільшою серією перемог – 87 виграних мап поспіль (!), 60 поєдинків (!), Жодної поразки у 2012-му! Відійдемо на секунду від хронології – гляньте на показники сучасних Vitality – 30 виграних матчів поспіль та 24 мапи – різниця колосальна.

І при всьому цьому, ера NIP зазвичай навіть не входить у топ-3 в історичних рейтингах. А все через умови, в яких такі показники набивалися. Як ми вже казали, оновлення гри у 2004 році поділило організації на два табори.

Тому вихід CS:GO у середині 2012-го більшість колективів сприйняла з насторогою. Ще й вийшла вона сирою, з багами та іншими проблемами. Тому команди в основному продовжували грати на попередніх версіях.

Але не "ніндзя". По суті, NIP першими перейшли в нову гру, першими почали там тренуватися та закономірно стали найкращими.

Окрім того, при всій перевазі Ninjas in Pyjamas не зуміли зробити головне – виграти Мейджор, перший в історії. Так, у 2014-му команда таки тріумфувала на ESL One: Cologne Major, але було запізно, ера вже скінчилася.

З того часу легендарний тег поступово втрачав свою велич, допоки не став звичайним представником тір-3 сцени. У 2025-му, щоправда, організація таки повернулася на Мейджор, де вилетіла у 2 стадії (та це вже успіх). І лідером колективу був українець Артем "r1nkle" Мороз.

На початку 2026-го до Ninjas in Pyjamas доєднався ще й Артем "cairne" Мушинський, але невдовзі у запас сів r1nkle. NIP далеко від топу, але сподіваємося, що ще повернуться. Без них сцена не та.

Fnatic – тричі виграти Мейджор, стати "українською" командою

Організація з Великої Британії вийшла на сцену у 2004 році. І майже одразу колектив здійнявся на найвищий рівень. В CS 1.6 було багато перемог на різноманітних топових турнірах, але справжня ера припала на початок CS:GO.

У 2013-му колектив виграв перший Мейджор в історії – DreamHack Winter 2013. У фіналі Fnatic обіграли саме NIP. За 2 роки (2014-15) клуб став першою організацією, що зуміла виграти 2 Мейджори поспіль та три загалом. Тоді ж колектив двічі визнали "найкращою командою року".

Легендарним склад Fnatic зробили Єспер "JW" Вексель, Робін "flusha" Ронквест, Олоф "olofmeister" Кайбер Густаффсон, Йонатан "Devilwalk" Лундберг та Фреді "KRIMZ" Йоханссон.

Останній, до речі, й досі залишається у складі. Він пережив важкий перехід від найкращої команди світу до тір-3 сцени, де Fnatic перебувають зараз. Як і з NIP, невеликий сплеск відбувся у 2025-му, коли команда повернулася на Мейджор.

Тоді її витягнули три українці – Родіон "fEAR" Смик, Дмитро "jambo" Семера та Микита "jackasmo" Скиба. З того часу наших земляків стало ще більше – до колективу доєднався Віктор "Br4tkO" Кондратець. Щоправда, результати пішли на спад.

На Мейджор наприкінці 2025-го Fnatic вийшли дивом, але пройшли першу стадію та навіть боролися у другій. На Мейджор 2026 колектив навіть не претендував.

Найлегендарніша ера Astralis, яку вбило… кохання

Хоч історія тегу розпочалася лише у 2016-му, історія команди почалася ще трьома роками раніше. За відносно посередню команду Copenhagen Wolves виступали три данці: Ніколай "device" Рідц, Пітер "Dupreeh" Расмуссен та Андреас "Xyp9x" Хойслет.

Невдовзі організація попрощалася зі складом, а гравці перейшли до топової Dignitas, де закріпилися на найвищому рівні. За рік ці ж гравці потрапили до американської організації TSM, але…

Менеджер складу вибивав для команди найкращі умови та вів перемовини з іншими клубами, що не влаштовувало керівництво організації. Менеджера звільнили, гравці виступили проти та найняли його за власні гроші. Це був репутаційний удар по організації.

А вже за кілька тижнів усі гравці покинули команду та почали виступати під "?" – знаком питання. І невдовзі менеджер та гравці, разом із засновником Copenhagen Wolves, створили нову організацію.

Це і була Astralis. Початок був яскравим – вдалося здобути кілька перемог на престижних турнірах та закріпитися на найвищому рівні. У 2017-му Astralis навіть виграли Мейджор, щойно підписавши нового капітана Лукаса "gla1ve" Россандера.

Проте далі був провал на першому Мейджорі 2018 року, колектив покинув зірковий ріфлер. Але замість нього прийшов Еміль "Magisk" Рейф… І понеслося. Саме цей момент прийнято вважати початком феноменальної ери Astralis.

Три Мейджори поспіль, виграний Intel Grand Slam. Кожен турнір, на який приїжджала данська команда, майже гарантовано відходив їм. Astralis виділялися в першу чергу своїми тактиками та використанням гранат. Вони були найкращими в цьому, чим спонукали інші організації до розвитку.

Ера Astralis тривала з 2018-го до 2020 року, коли почалася пандемія. Тимчасово склад покинули gla1ve та Xyp9x. Це вдарило по результатах, і клуб опустився в рейтингу. Але після їхнього повернення колектив знову піднявся на перше місце.

І тут відбувся фатальний удар – найбільша зірка Astralis Ніколай "device" Рідц вирішив покинути команду – його дівчина жила у Швеції, і він обрав жити з нею, перейшовши до шведських NIP (знову вони). Від такого оправитись команда не змогла.

Зараз у складі немає жодного з цих легендарних гравців, але результати нарешті пішли вгору. З підписання молодого шведського снайпера Лав "phzy" Смідебранта та вихованця української організації Монте – Гітіса "ryu" Глушаускаса клуб повернувся на найвищий рівень, проте все ще не є претендентом на трофеї.

Піврічне диво Liquid…

…яке відбулося у період домінації Astralis у 2019-му. Тоді данці систематично пропускали турніри, аби краще готуватися до головних змагань. Цим чудово скористалися в американській організації Liquid.

Колектив сенсаційно злетів до найвищого рівня, де з кінця квітня до початку серпня виграв 5 трофеїв з 6. Таким чином клуб став лише другим власником Intel Grand Slam – найпрестижнішої нагороди в CS, 5 злитків золота загальною ціною 1 мільйон доларів.

Однак такий рівень організація тримала недовго, і вже на Мейджорі в серпні колектив навіть не вийшов до фіналу, а перемогу здобули ті самі Astralis. Відтоді Liquid пішли на спад, і останнім часом ледве тримаються на білятоповому рівні.

Хоч домінація тривала недовго, та й до перемоги на Мейджорі справа не дійшла, згадати про цей короткотривалий період було необхідно. Liquid показали, що Astralis не такі й непереможні, що мало свій вплив на сцену.

Згодом одна з найбільших зірок команди Рассел "Twistzz" Ван Дулкен перейде до зіркової команди FaZe, з якою збудує вже другу еру.

FaZe – вбивці мононаціональних складів

Протягом усієї історії Counter-Strike найбільших успіхів досягали склади, в яких гравці спілкувалися рідною мовою. Мононаціональні ростери були чимось на кшталт закону. Astralis повністю складалися з данців, NIP – зі шведів, NAVI – з гравців з пострадянського простору.

Звучить наче й логічно – рідною мовою спілкуєшся інтуїтивно, не буде мікрозатримок в наданні інформації – а в грі, де раунд триває 2 хвилини і все може вирішитися за секунду, це вкрай важливо.

Але FaZe пішли іншим шляхом. У 2016 році організація купила зірковий склад G2 за рекордні на той час 700 000 доларів. Склад колективу формувався доволі просто – FaZe шукали так званих "збитих льотчиків" та давали їм другий шанс. Звісно були і винятки.

Так, прихід топового капітана Фіна "karrigan" Андерссена та зіркового Ніколи "NiKo" Ковача підняв колектив до найвищого рівня, навіть вийшли у фінал Мейджора, де примудрилися програти Cloud9.

Проте найбільша слава прийшла до FaZe у 2022-му, після переходу Робіна "ropz" Кула. Тоді він, а також Говард "rain" Нюгор, Фін "karrigan" Андерссен, Рассел "Twistzz" Ван Дулкен та Хельвейс "broky" Сауканц стали чемпіонами Мейджора. Перший міжнародний склад!

Окрім того, колектив став третім в історії власником Intel Grand Slam. У 2023 році на світ вийшла наразі остання версія гри – Counter-Strike 2. FaZe ще до переходу на нову версію почали тренуватися в ній, тому закономірно почали домінувати.

9 перших турнірів у новій версії клуб завершив у топ-3, зокрема, здобув 4 перемоги. Але серед них була прикра для FaZe та неймовірна для нас поразка від NAVI у фіналі першого Мейджору після оновлення.

Проте успішний період не тривав довго. З середини 2024-го FaZe не виграли жодного турніру. Відтоді колектив переніс низку серйозних змін, і від домінантного складу зараз залишився лише Хельвейс "broky" Сауканц, який, ймовірно, теж невдовзі покине команду.

Але навіть усі ці решафли не допомогли FaZe залишитися серед еліти – у 2026-му організація вперше в історії пропустить Мейджор.

NAVI – українська домінація або як збудувати найбільш легендарну команду

Українська організація Natus Vincere дебютувала у 2010 році, коли на сцені вже давно виблискували MOUZ, Fnatic, mTw, NIP, SK та ще низка команд. Деякі з них стали легендарними, деякі збудували власні ери, якісь з часом зникли.

Але всім їм (та й всім наступним організаціям теж) далеко до статусу NAVI. Переможець двох Мейджорів, єдина команда, що не пропустила жодного головного турніру. Про історію "народжених перемагати" ми розповімо в іншому матеріалі, але згадати тут їх необхідно.

Все ж, NAVI одразу ж після дебюту збудували свою еру. За 2010 рік "народжені перемагати" провели 14 турнірів – і виграли половину з них. При тому саме NAVI стали першими, хто тріумфував на всіх трьох головних змаганнях протягом одного року!

Легендарний склад із Данилом "Zeus" Тесленком, Єгором "markeloff" Маркеловим, Арсенієм "ceh9" Триноженком, Іоаном "Edward" Сухарєвим та Сергієм "starix" Іщуком з ноги увірвався на професійну сцену.

У підсумку колектив отримав звання "найкращої команди року", а "markeloff" став "найкращим гравцем". Проте ера тривала недовго… У 2011-2012 роках NAVI виграли лише два S-тір турніри (хоча й трималися в топ-3 майже весь час).

А потім вийшла наступна версія гри – Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Перехід в CS:GO був дуже важким – перший трофей вдалося виграти лише навесні 2014-го – після багатьох решафлів.

"Свого часу, коли всі переходили на CS:GO, ми зволікали, думаючи, що треба грати в 1.6", – пояснював причини провалу ексгравець NAVI Арсеній "ceh9" Триноженко.

"Народжені перемагати" повернулися до списку фаворитів усіх турнірів, але до попередніх результатів було далеко.

Друга ера NAVI припала на 2021-й – рік пандемії. Лише три невдалі турніри, перша (!) перемога на Мейджорі (клуб є рекордсменом за поразками у фіналі – 4 поразки), виграний Intel Grand Slam – золоті злитки вартістю мільйон доларів, які вручаються за перемоги на 4 престижних турнірах від ESL (за 10 спроб).

У тій команді було три росіянина, а також Валерій "b1t" Ваховський (грає в NAVI досі) та Олександр "s1mple" Костилєв (пішов у 2025-му, до того два роки сидів у запасі) – найкращий гравець в історії CS:GO. Наставником був і залишається й досі Андрій "B1ad3" Городенський.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну серйозно вплинуло на "народжених перемагати". Вже у 2022-му організація змінила склад на англомовний, позбувшись усіх росіян. До недавніх успіхів було далеко, але й провалу не було.

У 2023 році на світ вийшла наразі остання версія гри – Counter-Strike 2. А на початку наступного року пройшов перший Мейджор в новій версії. І перемогу святкували саме NAVI! Це була сенсація, яка, тим не менш, задала настрій на весь 2024-й.

Колектив став найкращою командою року, вийшов у 6 фіналів поспіль, де виграв ще 3 турніри, але просів наприкінці, провалившись на другому Мейджорі. Тому й ерою назвати важко. А те, що було далі – неважливо. Бо далі була домінація Vitality.

Vitality – ідеальна команда безкоштовно

Наприкінці 2024 року з FaZe вільним агентом (!) перейшов найбільш зірковий гравець – Робін "ropz" Кул. Перший турнір 2025-го видався невдалим – виліт у плейоф від посередньої Eternal Fire.

А далі понеслося…

30 перемог поспіль, 6 трофеїв підряд, далі виграний Мейджор – такої беззаперечної домінації не було ще з часів Astralis. Дещо підпсував статистику наступний сезон, коли колектив виграв лише 2 трофеї, проте серед них був ще один Мейджор, а також щонайменше півфінал на КОЖНОМУ турнірі.

І ніби слабке завершення сезону з лихвою компенсувалося вже у 2026-му. Теж виліт з першого турніру в році, після чого 4 трофеї поспіль, найдовша серія з виграних мап поспіль (якщо забути про 87 мап NIP) та перемога на Blast, перед яким команда навіть не тренувалася!

При тому не можна сказати, що сцена послабшала – на початку 2025-го чи не найкращі часи переживали MOUZ, тоді ж із зірковим та зіграним складом залишалися Spirit, NAVI підходили до сезону в статусі найкращої команди 2024-го. Ще й Falcons викупили зіркових гравців G2 та вийшли у кілька фіналів поспіль.

Але всі ці колективи капітулювали перед Vitality. У середині 2025-го взірвали MongolZ, наприкінці року на перше місце рейтингу піднялися Furia з тим самим Fallen на капітані. Проте й вони не зуміли переламати "бджілок", попри поодинокі перемоги.

А про 2026-й навіть казати немає чого – за перші три місяці у Vitality було 100% перемог на майже всіх мапах! Лише два турніри, перед якими колектив не тренувався, підпсували статистику… Але не вплинули на трофеї.

Вже зараз команду можна називати найкращою в історії, адже ще ніхто не вигравав два Intel Grand Slam поспіль. А вони змогли! Залишилося перемогти на IEM Cologne Major 2026, щоб виграти три Мейджори поспіль та повторити неймовірне досягнення Astralis.

А чи вийде – побачимо вже у червні.