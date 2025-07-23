Українська команда B8 програла Astralis на старті престижного турніру IEM Cologne 2025

Українська кіберспортивна команда B8 (22) не зуміла обіграти данський колектив Astralis (11) у першому матчі першої стаді престижного турніру з Counter-Strike 2 – IEM Cologne 2025.

Поєдинок завершився з рахунком 0:2. "Бейти" без шансів програли супернику на власному виборі (Mirage), взявши лише два раунди за весь матч.

Далі гра перейшла на пік опонента Inferno. Там українська організація мінімально поступилася в першій половині. Але після зміни сторін команда вирвалась вперед та була вкрай близькою до перемоги. Проте данська команда зуміла перевести гру в овертайми, а там без проблем дотиснула B8.

IEM Cologne 2025, Stage 1

Перший матч, 23 червня

B8 (Україна) – Astralis (Данія) 0:2 (Mirage 2:13, Inferno 12:16)

Тепер українська організація в кроці від вильоту з турніру. В наступному матчі "бейти" зіграють проти австралійської FlyQuest.Зустріч відбудеться завтра, 24 червня, о 17:00 за Києвом.

Для виходу в наступний етап потрібно здобути дві перемоги.

Нагадаємо, напередодні стали відомі всі учасники другого сезону престижного турніру з Counter-Strike 2 – BLAST Bounty. Зокрема, запрошення отримали одразу чотири українські організації. Це NaVi, B8, TNL та Passion UA.