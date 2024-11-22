Шанси на прохід ще є: Passion UA поступилися BIG на PW Shanghai Major 2024 Europe RMR B

У п'ятницю, 22 листопада, Passion UA (49), команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка, провела свій третій матч у межах Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B. Суперником була команда BIG (24).

Німецька організація здобула перемогу з рахунком 2:1 (9:13 Anubis, 13:5 Dust2, 13:9 Mirage).

На мапі Anubis "пешн" вдало провели другу половину, що дозволило вийти вперед.

BIG досить впевнено взяли реванш на Dust2. Вирішальний раунд почався неймовірним ривком від німців 6:0. Такий нокдаун не знітив українських кіберспортсменів – наступні шість раундів були за ними.

Пістолетний раунд забрали гравці BIG, що поклало початок новому ривку. За рахунку 11:6 здалося, що все вже вирішено, але Passion UA здаватися не збиралися, проте німецькому клубу, на жаль, вистачило гандикапу.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024

3 тур, 22 листопада

BIG – Passion UA 2:1 (9:13 Anubis, 13:5 Dust2, 13:9 Mirage)

Організація Олександра Зінченка не втратила шанси на мейджор оскільки вдало стартувала. Зокрема, Passion UA здобула дві перемоги, здолавши росіян: спершу Virtus.pro (12), а потім Team Spirit (4).

У разі тріумфу в 4-му турі Passion UA вийдуть на мейджор. Суперник визначиться пізніше. Якщо буде поразка, то в українського клубу буде ще один шанс у поєдинку 5 туру.

Шанхайський мейджор буде проходити з 30 листопада до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, на турнір вже кваліфікувалась українська організація NAVI (1).