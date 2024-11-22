B8 прикро програли Astralis та припинили боротьбу за вихід на мейджор

У п'ятницю, 22 листопада, склад української кіберспортивної команди B8 (19) з Counter-Strike 2, провів свій третій матч у межах Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B. Суперником була команда Astralis (10).

Організація засновником якої є легендарний український гравець у Dota 2 Данило "Dendi" Ішутін зазнала прикрої поразки з рахунком 2:1 (11:13 Mirage, 13:11 Nuke, 13:11 Ancient).

Українська команда в близькому матчі зуміла забрати свій пік Mirage, здобувши 8 раундів з 13 за сильну сторону – CT. На Nuke B8 були близькі до того, щоб здобути перемогу, однак віддали камбек з рахунку 11:4. Останню карту, Ancient, "бейт" розпочали з дуже невдалої першої половини, 10:2, однак зуміли довести рахунок до 11:9 після чого віддали 2 раунди поспіль та покинули турнір.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024

3 тур, 22 листопада

B8 – Astralis (13:11 Mirage, 11:13 Nuke, 9:13 Ancient)

Напередодні інша українська команда Passion UA поступилися BIG у матчі за вихід на мейджор. Організація Олександра Зінченка не втратила шанси на мейджор оскільки вдало стартувала. Зокрема, Passion UA здобула дві перемоги, здолавши росіян: спершу Virtus.pro (12), а потім Team Spirit (4).

У разі тріумфу в 4-му турі Passion UA вийдуть на мейджор. Суперник визначиться пізніше. Якщо буде поразка, то в українського клубу буде ще один шанс у поєдинку 5 туру.

Шанхайський мейджор буде проходити з 30 листопада до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, на турнір вже кваліфікувалась українська організація NAVI (1).