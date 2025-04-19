Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Новий тренер команди Зінченка розповів, хто буде капітаном

Микола Дендак — 19 квітня 2025, 00:00
Новий тренер команди Зінченка розповів, хто буде капітаном
Passion UA

32-річний тренер Тіан "T.C." Коертцен, який нещодавно очолив команду Олександра Зінченка Passion UA, розповів, що капітаном у колективі буде Олексій "Topa" Топчієнко.

Його слова передає Bo3.gg.

"Це ніколи не було предметом обговорення. Я не знаю, чи були чутки про те, що Woro2k візьме на себе цю роль, але ні, це завжди мав бути Topa з самого початку", – сказав Коертцен.

Нагадаємо, в Passion UA Тіан "T.C." Коертцен замінив Михайла "Kane" Благіна. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.

Читайте також :
Відео Пристрасть Зінченка, або як український Counter-Strike перевернувся з ніг на голову

Раніше команду Зінченка покинули капітан Родіон "fear" Смик, Всеволод "s-chilla" Щуров, Едуард "zeRRoFIX" Петровський та Дмитро "jambo" Семера. Тож тепер зі складу, який виходив на Мейджор, залишився лише Микита "jackasmo" Скиба.

Напередодні команда Олександра Зінченка оголосила про підписання одного з найкращих українських гравців Сергія "DemQQ" Демченка.

Олександр Зінченко Counter-Strike 2 Passion UA Володимир "Woro2K" Велетнюк

Passion UA

Вдруге поспіль українська команда стала наймолодшою серед усіх учасників Мейджору
Зінченко розповів, чому його команда вирішила змінити тренера
Одноклубник Зінченка хоче створити свою команду
Українська команда Monte втратила одразу двох лідерів
Пристрасть Зінченка, або як український Counter-Strike перевернувся з ніг на голову

Останні новини