Новий тренер команди Зінченка розповів, хто буде капітаном

32-річний тренер Тіан "T.C." Коертцен, який нещодавно очолив команду Олександра Зінченка Passion UA, розповів, що капітаном у колективі буде Олексій "Topa" Топчієнко.

Його слова передає Bo3.gg.

"Це ніколи не було предметом обговорення. Я не знаю, чи були чутки про те, що Woro2k візьме на себе цю роль, але ні, це завжди мав бути Topa з самого початку", – сказав Коертцен.

Нагадаємо, в Passion UA Тіан "T.C." Коертцен замінив Михайла "Kane" Благіна. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.

Раніше команду Зінченка покинули капітан Родіон "fear" Смик, Всеволод "s-chilla" Щуров, Едуард "zeRRoFIX" Петровський та Дмитро "jambo" Семера. Тож тепер зі складу, який виходив на Мейджор, залишився лише Микита "jackasmo" Скиба.

Напередодні команда Олександра Зінченка оголосила про підписання одного з найкращих українських гравців Сергія "DemQQ" Демченка.