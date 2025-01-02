Друга втрата за два дні: fear також залишив Passion UA
Родіон "fear" Смик
HLTV
Кіберспортивна організація Passion UA оголосила про втрату ще одного гравця команди з CS2. Цього разу колектив попрощався з його капітаном Родіоном "fear" Смиком.
Про це українська організація, яка належить Олександру Зінченку, повідомила в соцмережах.
"Усі великі досягнення починаються з сильного лідера, але сьогодні наші шляхи розходяться. Твоя підтримка, лідерство та відданість зробили нас сильнішими. Бажаємо тобі всього найкращого на твоєму новому шляху!", – йдеться у заяві команди.
Родіон Смик приєднався до Passion UA майже рік тому, у лютому 2024 року. Грати у Counter-Strike 24-річний українець розпочав у 2015 році.
Нагадаємо, що це вже другий випадок за останні два дні, коли Passion UA залишилися без гравця.
Днем раніше українська команда оголосила про розставання з Всеволодом "s-chilla" Щуровим, який вирішив зробити паузу у своїй кар'єрі.