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Друга втрата за два дні: fear також залишив Passion UA

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 19:31
Друга втрата за два дні: fear також залишив Passion UA
Родіон "fear" Смик
HLTV

Кіберспортивна організація Passion UA оголосила про втрату ще одного гравця команди з CS2. Цього разу колектив попрощався з його капітаном Родіоном "fear" Смиком.

Про це українська організація, яка належить Олександру Зінченку, повідомила в соцмережах.

"Усі великі досягнення починаються з сильного лідера, але сьогодні наші шляхи розходяться. Твоя підтримка, лідерство та відданість зробили нас сильнішими. Бажаємо тобі всього найкращого на твоєму новому шляху!", – йдеться у заяві команди.

Родіон Смик приєднався до Passion UA майже рік тому, у лютому 2024 року. Грати у Counter-Strike 24-річний українець розпочав у 2015 році.

Нагадаємо, що це вже другий випадок за останні два дні, коли Passion UA залишилися без гравця.

Днем раніше українська команда оголосила про розставання з Всеволодом "s-chilla" Щуровим, який вирішив зробити паузу у своїй кар'єрі.

Олександр Зінченко Counter-Strike 2 Passion UA CS2

Олександр Зінченко

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