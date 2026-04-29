Привітаємо молодика: Зінченка заявили за власну команду як запасного гравця на IEM Atlanta

Захисника збірної України та нідерландського Аякса Олександра Зінченка заявили як запасного гравця Passion UA на турнір з Counter-Strike 2 IEM Atlanta.

Про це повідомляється у відеопрезентації, яку опублікувала пресслужба української кіберспортивної організації.

"Наш скаут з Passion Faceit Club попрацював... Пані та панове – Олександр Зінченко офіційно заявлений на IEM Atlanta як заміна. Привітаємо молодика".

Зауважимо, що Олександр Зінченко заснував Passion UA у 2022-му році. Турнір IEM Atlanta проходитиме з 11 по 17 травня в американській Аталанті. У змаганнях братимуть участь 16 команд. Призовий фонд складатиме один мільйон доларів.

Напередодні Passion UA завершив участь на IEM Rio-2026, програвши В8 (Overpass – 9:13, Mirage – 3:13) у матчі нижньої сітки групи В.

Нагадаємо, що Олександр Зінченко в зимове трансферне вікно став гравцем Аякса, з яким підписав контракт до кінця сезону-2025/26. Вже у своєму другому матчі за амстердамців він травмувався, через що не зіграє до кінця нинішньої кампанії. Українець місяць тому переніс операцію.