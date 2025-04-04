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Команда Зінченка змінила головного тренера

Олег Дідух — 4 квітня 2025, 15:38
Команда Зінченка змінила головного тренера
Passion.UA

Кіберспортивна команда по Counter-Strike 2 Passion.UA, яка належить відомому українському футболісту Олександру Зінченку, змінила головного тренера.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Напередодні Passion.UA звільнила з посади головного тренера Михайла "Kane" Благіна. Сьогодні стало відомо, що його замінив Тіан "T.C." Коертцен.

Менш ніж місяць тому 32-річний південноафриканський фахівець покинув посаду головного тренера Complexity, яку обіймав протягом останніх трьох років. Також у своїй кар’єрі працював із такими командами як Bravado Gaming, Denial eSports, ATK, Cloud9, ex-Cloud9 і Extra Salt.

Нагадаємо, наприкінці лютого Passion.UA втратила 5 позицій в рейтингу HLTV, опустившись із 36 місця на 41-ше.

Олександр Зінченко Кіберспорт Counter-Strike 2 Passion UA

Passion UA

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