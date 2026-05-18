Команда Зінченка достроково покидає BC Game Masters Championship Season 2
Українська команда Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, прийняла рішення про дострокове завершення поточного сезону BC Game Masters Championship Season 2 для своєї основної команди з Counter-Strike 2.
Про це повідомила пресслужба команди.
Зазначимо, що в минулого тижня команда Олександра Зінченка Passion UA програла SINNERS та покинула IEM Atlanta 2026.
Капітан команди Джонні "JT" Теодосіу оцінив сили команди після останнього матчу на американському турнірі.
"Нам потрібно знати плани на майбутнє, який склад буде в п'ятірці, нам потрібно підписати кількох гравців і доукомплектувати склад. Зараз ми нібито перебуваємо в підвішеному стані і продовжуємо робити ті самі помилки".
Команда вже пройшла реорганізацію цього сезону, коли підписала гучні контракти з Сантіно "try" Рігалом та Азбаяром "Senzu" Мункхболдом. Однак гучна покупка цього дуету не принесла успіху, оскільки Passion UA пропустила Major у Кельні та опустилася на 48-ме місце в рейтингу VRS.
Коли Senzu перейшов до BC.Game, його на правах оренди замінив Віктор "sdy" Оруджев, тому невідомо, чи залишиться він у складі, коли команда повернеться після перерви.
Нагадаємо, що в січні Passion UA попрощалася з відомим українським кіберспортсменом Сергієм "DemQQ" Демченко.