Команда Зінченка достроково покидає BC Game Masters Championship Season 2

Українська команда Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, прийняла рішення про дострокове завершення поточного сезону BC Game Masters Championship Season 2 для своєї основної команди з Counter-Strike 2.

Зазначимо, що в минулого тижня команда Олександра Зінченка Passion UA програла SINNERS та покинула IEM Atlanta 2026.

Капітан команди Джонні "⁠JT⁠" Теодосіу оцінив сили команди після останнього матчу на американському турнірі.

"Нам потрібно знати плани на майбутнє, який склад буде в п'ятірці, нам потрібно підписати кількох гравців і доукомплектувати склад. Зараз ми нібито перебуваємо в підвішеному стані і продовжуємо робити ті самі помилки".

Команда вже пройшла реорганізацію цього сезону, коли підписала гучні контракти з Сантіно "⁠try⁠" Рігалом та Азбаяром "⁠Senzu⁠" Мункхболдом. Однак гучна покупка цього дуету не принесла успіху, оскільки Passion UA пропустила Major у Кельні та опустилася на 48-ме місце в рейтингу VRS.

Коли Senzu перейшов до BC.Game, його на правах оренди замінив Віктор "⁠sdy⁠" Оруджев, тому невідомо, чи залишиться він у складі, коли команда повернеться після перерви.

Нагадаємо, що в січні Passion UA попрощалася з відомим українським кіберспортсменом Сергієм "DemQQ" Демченко.