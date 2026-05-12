NAVI здолали команду Зінченка в українському дербі на престижному турнірі з CS2

На старті турніру IEM Atlanta 2026 по CS2, який розпочався в США, відбулось українське дербі між NAVI та Passion UA.

"Народжені перемагати" здолали команду Олександра Зінченка з рахунком 2:0. Вони поступались 3:9 на мапі Anubis, однак змогли перевести гру в додатковий час, де забрали ворожий пік з рахунком 16:13.

На Mirage NAVI впевнено забрали сторону атаки 9:3 та виграли карту з рахунком 13:4. Завдяки цьому "Народжені перемагати" вийшли до верхньої сітки, а команда Олександра Зінченка впала до нижньої.

Турнір IEM Atlanta 2026 триватиме з 11 до 17 травня 2026 року на арені Georgia World Congress Center. У змаганні беруть участь 16 найсильніших команд світу. Призовий фонд турніру складає $1,000,000.

Нагадаємо, що на цей турнір у якості запасного до заявки Passion UA потрапив й Олександр Зінченко. Проте в матчі з NAVI він не брав участі.