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Команда Зінченка попрощалася із 17-річним українцем

Микола Дендак — 6 квітня 2025, 18:51
Команда Зінченка попрощалася із 17-річним українцем
Passion UA

Кіберспортивна команда з Counter-Strike 2 Passion UA (52), яка належить відомому українському футболісту Олександру Зінченку, продовжує змінювати свій склад.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Цього разу колектив покинув 17-річний український гравець Едуард "zeRRoFIX" Петровський. Наразі не відомо, хто замінить Едуарда у ростері.

Петровський допоміг колективу потрапити до топ-30 світового рейтингу та вийти на Major у Шанхаї – найпрестижніший турнір з CS 2. Тепер з того складу в Passion UA залишився лише Микита "jackasmo" Скиба.

Напередодні Passion UA звільнили з посади головного тренера Михайла "Kane" Благіна. Його замінив Тіан "T.C." Коертцен. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.

Нагадаємо, раніше команду покинули капітан Родіон "fear" Смик, Всеволод "s-chilla" Щуров та Дмитро "jambo" Семера.

Тепер склад Passion UA виглядає наступним чином:

  • Микита "jackasmo" Скиба
  • Володимир "Woro2k" Велетнюк (снайпер)
  • Олексій "Topa" Топчієнко (капітан)
  • Владислав "Kvem" Король
  • Тіан "T.C." Коертцен (тренер)
Олександр Зінченко Counter-Strike 2 Passion UA

Counter-Strike 2

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