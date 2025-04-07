Команда Зінченка підписала одного з найкращих українських гравців

Кіберспортивна команда з Counter-Strike 2 Passion UA (52), яка належить відомому українському футболісту Олександру Зінченку, оголосила про підписання Сергія "DemQQ" Демченка.

Про це "пешн" повідомили на сторінках соцмереж.

"Там, де й має бути – знову разом з другом Woro2k, ласкаво просимо до складу, "DemQQ". Великий респект Monte за швидкий і чіткий трансфер, ваш хлопець у надійних руках", – сказано в публікації.

23-річний Сергій виступав за Monte із серпня 2022 року. Протягом кар'єри він також грав за команди B8, Akuma, WaitForTag, ProjektX та Сry4z.

Кіберспортсмен подякував Monte за проведений час, а також додав, що готовий писати історію в іншому колективі.

"Ну що ж, час вже і мені щось написати. По перше, хочу подякувати команді Монте та її стафу. За підйоми і падіння, за важкі та веселі часи. За поразки і перемоги, які ми здобували всі разом. По друге, хочу їм побажати всього найкращого, адже вони діісно на це заслуговують. На жаль, час не жаліє і для мене це нова можливість. Можливість писати українську історію вже під іншим тегом. Passion Ua – мій новий девіз", – написав Демченко.

Напередодні Passion UA звільнили з посади головного тренера Михайла "Kane" Благіна. Його замінив Тіан "T.C." Коертцен. 32-річний південноафриканський фахівець до цього три роки тренував американську Complexity.

Нагадаємо, раніше команду покинули капітан Родіон "fear" Смик, Всеволод "s-chilla" Щуров та Дмитро "jambo" Семера.