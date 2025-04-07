Пристрасть Зінченка або як український Counter-Strike перевернувся з ніг на голову

26 липня 2022 року. У невеличкому місті Монастирище створюється українська організація Monte (зрозуміло, чому така назва). Менш ніж за місяць, 20 серпня 2022-го, Олександр Зінченко створить свою команду та назве її Passion UA. До неї ми невдовзі повернемося, а зараз поговорімо про Monte.

Вже на початку 2023 року команда з Монастирища стала справжньою сенсацією світового кіберспорту: вона спершу вийшла на найпрестижніший турнір з Counter-Strike, потім пройшла у чвертьфінал змагання. З досягнень – ще була перша перемога на LAN-турнірі (ESL Challenger Jönköping 2023) та підсумкове 6 місце у світовому рейтингу на 1 січня 2024 року.

Що сталося далі? Провал у кваліфікації до PGL Major Copenhagen 2024, втрата двох гравців основи та тотальний провал у виборі заміни. У підсумку команда вилетіла з топ-30 світового рейтингу та втратила запрошення на престижні турніри. Від золотого складу лишався лише Сергій "DemQQ" Демченко.

Що в цей час робили Passion UA?

Майже весь 2023 рік провели за межами першої сотні світового рейтингу. Не було жодної причини очікувати того, що станеться вже за рік.

А відбудеться справжнє диво: Passion UA почнуть стабільно виходити у фінали онлайн-турнірів, піднімуться до топ-30 світового рейтингу та зійдуть на кіберспортивний олімп, пройшовши кваліфікацію на Perfect World Shanghai Major 2024. Хоч результат не був удалим, та команді вдалося нагадати Monte.

В цьому головна проблема

Зараз, без жартів, Passion UA значно більше схожі на Monte, ніж сучасний склад Монастирища. Пам’ятаєте, що єдиним з того ростеру лишався DemQQ? Відсьогодні він виступає за "пешн". А окрім нього, у складі команди є Володимир "Woro2K" Велетнюк – легенда Monte, у минулому капітан команди та… її засновник!

Схожість не лише у складі (і проблема не в цьому, бо той ростер Monte міг на рівних грати проти світових зірок та найкращих гравців). Проблема у схожості менеджменту. Коли Monte вперше шукали гравців на заміну двом лідерам, то переглядали Владислава "Kvem" Короля, і не підписали його лише через ціну. Вгадайте, хто зараз грає за "пешн"?

Коли команду з Монастирища почало трусити в плані результатів, то почалися постійні зміни ростеру, втрати гравців, і як підсумок – провал. Знаєте, скільки людей залишилося з того складу в Passion UA, що наприкінці минулого року здійснив сенсацію? Лише Микита "jackasmo" Скиба.

Це ми ще не говоримо про створення команд із Dota. Якщо ті ж B8 сконцентрувалися лише на Counter-Strike та зуміли втриматися в топ-30, то що Monte, що Passion UA розпорошили свою увагу та фінансування на дві дисципліни. І це також може вплинути на подальше життя команди.

Навіщо прибрали Михайла "Kane" Благіна?

Всі ці питання вагомі, але їм можна знайти виправдання та простежити певну логіку. Інша ситуація з тренером: для чого команді прибирати людину, яка власноруч зібрала усю команду, власноруч її зростила до рівня Мейджору і яка не давала причин у собі сумніватися?

Ще більше нерозуміння викликає вибір його наступника. Passion UA взяли південноафриканця Тіана "T.C." Коертцена. Давайте ще раз, повністю українську команду очолила людина, що не знає української мови. В деяких видах спорту таке не критично, і завжди є перекладач, але не в кіберспорті.

Це дуже швидкий вид спорту. Тайм-аути, які дозволяють тренеру поговорити з командою, є вкрай короткими. Тому наставнику може банально не вистачити часу, щоб донести думку, особливо якщо він спілкуватиметься через перекладача.

А як бути гравцям? Ось матч, вони між собою спілкуються українською, повна концентрація, і тут треба за секунду перемкнутися на англійську, а потім назад. Це може викликати серйозні проблеми, але сподіваємося, що Passion UA добре обдумали своє рішення і мають розуміння, як їх уникнути.

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Розуміння того, що одна з найяскравіших українських команд близька до свого зникнення, лякає. Ще більше лякає перспектива повторення її шляху вже іншою організацією. Так, останніми роками український кіберспорт на підйомі, але головне – втриматися на цьому рівні.

І ми сподіваємося, що Passion UA розуміють, наскільки нищівними можуть стати необдумані рішення. Бо втратити цю молоду і безумовно яскраву команду буде боляче.