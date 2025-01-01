Завжди в наших серцях: Passion UA Зінченка оголосили про розаставання з s-chilla

Гравець команди Passion UA з СS2 Всеволод "s-chilla" Щуров залишив колектив, який належить футболісту Арсенала Олександру Зінченку.

Про це українська кіберспортивна організація повідомила у соцмережах.

Тренер команди Михайло Благін прокоментував це рішення гравця.

А сам 19-річний українець повідомив, що його кіберспортивна кар'єра ставиться на паузу.

"Всім приветос, з цього моменту я не є частиною найкрутішої української організації "Пристрасть Україна". Я до кінця життя вдячний усім людям з цієї організації, що дали мені шанс втілити мою мрію потрапити на мажор.

Було багато класних моментів, було чимало і поганих, але врешті-решт ми прийшли до нашої мети кров'ю і синцями і фінгалами і забиттями і переломами нахр*н. Кароч ну ви зрозуміли.

Кожному з організації я бажаю здоров'я і великих успіхів у майбутньому, на стрілу прийду з кастетом якщо треба. У найближчому майбутньому я не планую шукати організацію за яку буду виступати. Є кілька ідей, які б хотів реалізувати, не хочу каркати, тому самі все побачите) Ну і як казав Омар Хаям: "Не партеся, пацани, реально, все в підсумку нормально буде".