Завжди в наших серцях: Passion UA Зінченка оголосили про розаставання з s-chilla
Гравець команди Passion UA з СS2 Всеволод "s-chilla" Щуров залишив колектив, який належить футболісту Арсенала Олександру Зінченку.
Про це українська кіберспортивна організація повідомила у соцмережах.
"Настав час сказати дякую. Дякуємо, s-chilla, ти завжди будеш у наших серцях", – йдеться у заяві Passion UA.
Тренер команди Михайло Благін прокоментував це рішення гравця.
"Це не кік та не трансфер. Просто людина вигоріла та захотіла відпочити від змагань".
А сам 19-річний українець повідомив, що його кіберспортивна кар'єра ставиться на паузу.
"Всім приветос, з цього моменту я не є частиною найкрутішої української організації "Пристрасть Україна". Я до кінця життя вдячний усім людям з цієї організації, що дали мені шанс втілити мою мрію потрапити на мажор.
Було багато класних моментів, було чимало і поганих, але врешті-решт ми прийшли до нашої мети кров'ю і синцями і фінгалами і забиттями і переломами нахр*н. Кароч ну ви зрозуміли.
Кожному з організації я бажаю здоров'я і великих успіхів у майбутньому, на стрілу прийду з кастетом якщо треба. У найближчому майбутньому я не планую шукати організацію за яку буду виступати. Є кілька ідей, які б хотів реалізувати, не хочу каркати, тому самі все побачите) Ну і як казав Омар Хаям: "Не партеся, пацани, реально, все в підсумку нормально буде".
Всеволод "s-chilla" Щуров виступав за Passion UA з серпня 2023 року. На момент його відходу українська команда посідає 25-те місце світового рейтингу HLTV.