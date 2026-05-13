NAVI з антирекордом перемогли GamerLegion та вийшли у плейоф IEM Atlanta 2026

Natus Vincere пробилися до плейоф турніру IEM Atlanta 2026, здолавши GamerLegion у вирішальному матчі групового етапу.

Старт протистояння залишився за NAVI – першу мапу команда впевнено закрила з рахунком 13:4, майже не залишивши шансів опонентам. Проте далі на Ancient стався справжній провал: NAVI поступилися 1:13, встановивши власний антирекорд на цій карті. За всю історію виступів колектив ще ніколи не програвав на Ancient настільки розгромно.

Крім того, це перша поразка NAVI з рахунком 1:13 із жовтня 2025 року. Востаннє подібний результат команда показала у фіналі Bo5 проти FURIA на мапі Train.

Втім, на вирішальній Mirage "народжені перемагати" повернулися у гру та вирвали непросту перемогу – 13:11. Завдяки цьому успіху NAVI гарантували собі місце у плейоф турніру.

Зазначимо, що в іншому матчі команда Олександра Зінченка Passion UA програла SINNERS та покинула IEM Atlanta 2026.

IEM Atlanta 2026

NAVI – GamerLegion 2:1 (13:4, 1:13, 13:11)

Passion UA – SINNERS 1:2 (13:8, 9:13, 8:13)

У наступному матчі український клуб боротиметься за прямий вихід до півфіналу. Суперником стане переможець пари Astralis – Legacy.

Нагадаємо, що на старті турніру IEM Atlanta 2026 по CS2 відбулося українське дербі, в якому NAVI здолали Passion UA.