Зінченко завершив співпрацю з командою Passion UA

Зірковий гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко припинив співпрацю з кіберспортивною командою Passion UA.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Протягом трьох років Зінченко був поруч із Passion UA, підтримуючи розвиток організації як медійний партнер, допомагаючи будувати бренд клубу, відкривати нові можливості та вірив у команду з першого дня.

Ми щиро вдячні за довіру, підтримку, внесок у розвиток проєкту та всі моменти, які ми пройшли разом, дякуємо за все, Зінченко. Passion UA продовжує свій шлях", – сказано в заяві команди.