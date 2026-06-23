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Зінченко завершив співпрацю з командою Passion UA

Олег Дідух — 23 червня 2026, 13:15
Зінченко завершив співпрацю з командою Passion UA
Олександр Зінченко
Passion UA

Зірковий гравець збірної України з футболу Олександр Зінченко припинив співпрацю з кіберспортивною командою Passion UA.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Протягом трьох років Зінченко був поруч із Passion UA, підтримуючи розвиток організації як медійний партнер, допомагаючи будувати бренд клубу, відкривати нові можливості та вірив у команду з першого дня.

Ми щиро вдячні за довіру, підтримку, внесок у розвиток проєкту та всі моменти, які ми пройшли разом, дякуємо за все, Зінченко. Passion UA продовжує свій шлях", – сказано в заяві команди.

Зінченко створив Passion UA в серпні 2023 року. У грудні того ж року футболіст сам дебютував у складі команди на турнірі United21 Season 9 з СS2.

У травні поточного року Passion UA достроково покинула BC Game Masters Championship Season 2.

Олександр Зінченко Passion UA

Олександр Зінченко

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