NAVI зіграють проти росіян на Perfect World Shanghai Major 2024

6 грудня, орієнтовно о 5:00 за київським часом, розпочнеться третій матч Perfect World Shanghai Major 2024 для української команди Natus Vincere (1) з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" зіграють проти росіян зі Spirit (4). Гра пройде у форматі Best of 1 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast. Цей суперник є незручним для NAVI, за останні 5 ігор в українців лише 1 перемога.

Після перших матчів обидві команди потрапили в сітку 1/1 (1 перемога та 1 поразка). Для виходу в плейоф потрібно здобути 3 перемоги, якщо ж колектив тричі програє, то вилетить з турніру.

Elimination Stage триватиме з 5 до 12 грудня. Далі пройдуть лише вісім найкращих команд. Усі етапи, окрім вирішальних матчів, відбуватимуться у форматі best-of-1. Сам мейджор триватиме до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів.

У першому поєдинку на турнірі "народжені перемагати" здолали американську Liquid, а далі в неймовірно драматичній грі поступились бразильській MIBR.

Perfect World Shanghai Major 2024

Elimination Stage, 3 тур

6 грудня

Natus Vincere (Україна) – Spirit (-)

Нагадаємо, інша українська організація Passion UA, власником якої є футболіст Олександр Зінченко, не змогла подолати груповий етап.

Спершу команда прикро поступилася німецькій BIG, проте потім здолала американську Complexity та бразильську MIBR.

Далі в Passion UA було дві спроби вийти в Elimination Stage, проте обидва матчі команда програла: спершу GamerLegion, а потім Wildcard.