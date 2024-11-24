Passion UA Зінченка кваліфікувалися на Shanghai Major, обігравши найтитулованішу команду в історії

У неділю, 24 листопада, Passion UA (49), команда з Counter-Strike 2 Олександра Зінченка, провела вирішальний матч у межах Perfect World Shanghai Major 2024 Europe RMR B. Суперником була данська організація Astralis (10), яка є найтитулованішим клубом в історії мейджор-турнірів – 4 перемоги.

Український колектив здобув перемогу з рахунком 2:0 за картами (13:9 Inferno, 13:11 Ancient).

Після нічиї на першій половині карти Inferno "пешн" вдалося забрати пік суперника з рахунком 13:9. Anicent також був близьким, команда Олександра Зінченка забрала першу половину з рахунком 7:5 та завершила матч перемогою.

Passion UA стала наймолодшою організацією на мейджорі в Шанхаї, адже була заснована у 2023 році. Також колектив футболіста збірної України стала першою командою, що кваліфікувалася на мейджор з 5 українцями в складі.

RMR B – Perfect World Shanghai Major 2024

5 тур, 24 листопада

Passion UA – Astralis 2:0 (13:9 Inferno, 13:11 Ancient)

Організація Олександра Зінченка вдало стартувала на відбірковому етапі. Passion UA здобула дві перемоги, здолавши росіян: спершу Virtus.pro (12), а потім Team Spirit (4). У першому поєдинку за вихід на Shanghai Major "пешн" поступилися німецькій команді BIG, а потім українці програли HEROIC.

Шанхайський мейджор буде проходити з 30 листопада до 15 грудня. Призовий фонд – 1,25 млн доларів. Нагадаємо, на турнір вже кваліфікувалась українська організація NAVI (1). Інша команда з України, B8, достроково вилетіла з відбіркового етапу на Perfect World Shanghai Major 2024.