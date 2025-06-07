Зіграють проти росіян: визначився наступний суперник українців з B8 на Мейджорі

Українська кіберспортивна команда B8 (20) зіграє проти росіян з Virtus.pro у другому матчі другої стадії найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

Поєдинок пройде у форматі Во1 та розпочнеться о 22:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Maincast. Для виходу в наступний етап потрібно здобути три перемоги. Якщо ж колектив тричі програє, то вилетить з турніру.

Зауважимо, що у попередній грі B8 здійснили справжню сенсацію, обігравши одного з головних фаворитів турніру Falcons (4).

BLAST.tv Austin Major 2025

Стадія 2, другий матч, 7 червня

22:30. B8 (Україна) – Virtus.pro (-)

Нагадаємо, команда B8 вийшла у другу стадію цього турніру, обігравши американську Wildcard. Раніше B8 здолали бразильську Imperial, а в другій зустрічі – європейський склад клубу з Данії OG.

Austin Major 2025 проходить в США з 3 до 22 червня. Призовий фонд складає 1 250 000 доларів. На третій стадії розпочне свій шлях інша українська команда NAVI.

Що цікаво, склад B8 має найменший середній вік серед усіх учасників.