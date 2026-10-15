Турлов планує суттєво збільшити фонд розвитку шахів за рахунок власних коштів

Новообраний президент ФІДЕ Тімур Турлов поділився планами на розвиток шахів та пообіцяв суттєво збільшити інвестиції.

Заяву бізнесмена наводить Rookrewiev.

Так, російсько-казахстанський функціонер розповів про плани збільшити фонд розвитку шахів з 1.6 млн євро до 6,2 мільйона на рік.

"На перший рік я планую вкласти власні гроші на умовах безповоротньої пожертви, а згодом ми запросимо корпоративних партнерів, приватних меценатів та міжнародні організації", – додав Турлов.

Нагадаємо, бізнесмен став президентом ФІДЕ цієї осені, перемігши на виборах Як Генріка Бюттнера та Вадіма Розенштейна.

Після цього Турлов призначив віцепрезидентом федерації радника ОП України Михайла Подоляка, що викликало серйозний резонанс та обурення з боку Федерації шахів України.

Український політик, згодом, заявив про несправедливість санкцій, накладених на Турлова.

Раніше президент ФІДЕ заявив, що під його орудою організація планує працювати виключно в межах статуту ООН та міжнародного права.