Ексросіянин Турлов, якого підтримав Подоляк, став президентом ФІДЕ

Новим президентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) обрано Тимура Турлова.

Про це повідомляє пресслужба ФІДЕ.

Вибори нового президента ФІДЕ відбулися 26 вересня під час Генеральної асамблеї організації в Самарканді. Турлов переміг у другому раунді голосування німецького підприємця Вадима Розенштайна. Ще один кандидат, співзасновник Freestyle Chess Ян Генрік Бюттнер, вибув у першому раунді.

Зауважимо, що Тімур Турлов – 38-річний російський бізнесмен, який у 2022 році отримав громадянство Казахстану, власник низки інвестиційних фондів та банкір. У 2023-му став президентом Федерації шахів Казахстану. З 2022 року перебуває під санкціями РНБО України.

На цих виборах його підтримав радник Офісу президента України Михайло Подоляк, який може стати віцепрезидентом ФІДЕ. Федерація шахів України засудила дії Подоляка.