Закликали Подоляка не мовчати: у ФШУ відреагували на заявлення команд з ТОТ на чемпіонат Росії

Федерація шахів України відреагувала на заявлення команд з тимчасово окупованих територій України на чемпіонат Росії з рапіду та бліцу.

Звернення до громадськості ФШУ опублікувала у своїх соцмережах.

Так, організація відзначила чергове ігнорування росіянами рішень ФІДЕ та CAS, які зобов'язали ФШР припинити будь-яку діяльність на ТОТ та відсутність реакції з боку Тімура Турлова – новообраного президента міжнародної шахової федерації.

"Виступ команд із українських регіонів у чемпіонаті росії – пряме порушення Статуту ФІДЕ, Кодексу етики ФІДЕ та рішення Спортивного арбітражного суду. Проте ФІДЕ на чолі з президентом Тимуром Турловим, якого вважають людиною попереднього очільника ФІДЕ дворковича, вкотре не відреагували на чергове нахабне порушення росіян", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, ФШУ наголосили на цинізмі росіян, які назвали команду з окупованої частини Донеччини "Дружба народів Росії" після масового вбивства мирних мешканців Краматорська декількома КАБами.

"Особливого цинічно виглядає участь у змаганнях команди під назвою "Дружба народів росії", що представляє Донеччину. Жителів якої росіяни тотально знищують. Буквально днями, 8 жовтня, російські терористи атакували керованою бомбою два рейсові автобуси в Краматорську. 33 людини загинули, 20 отримали поранення. Отака "дружба народів"...", – написали у ФШУ.

Також в українській федерації згадали і радника ОП Михайла Подоляка, який нещодавно став віцепрезидентом ФІДЕ.

"Сподіваємося, нарешті виступить із заявою і громадянин України Михайло Подоляк, який нещодавно після особистого запрошення Турлова погодився стати віцепрезидентом ФІДЕ. У різних інтерв'ю та коментарях пан Подоляк заявляв, що взяв участь у "зачистці ФІДЕ від росіян" і надалі буде боротися проти російського впливу. Поки не бачимо ні "зачистки", ні навіть протесту", – резюмували у федерації.

Нагадаємо, окрім ТОТ Донецької области на командному чемпіонаті Росії також заявлено і колектив з Криму – "Кіммерія".

Раніше CAS зобов'язав ФШР вийти з окупованих територій України, а після невиконання цього рішення міжнародна шахова федерація покарала росіян трирічним відстороненням.

ФШР, своєю чергою, подали апеляцію, яку вони програли – бан залишився чинним.

Раніше новообраний президент ФІДЕ Турлов заявив, що федерація працюватиме відповідно до статуту ООН та міжнародного права.