Турлов: Війна має негайно закінчитися, зміна кордонів силою є неприйнятною

Новий президент ФІДЕ (Всесвітньої федерації шахів) Тімур Турлов виступив проти війни, розв'язаної Росією, а також додав, що з початку повномасштабного вторгнення активно займається допомогою Україні.

Про це він заявив у відповіді на запит Чемпіона.

"Війна має негайно закінчитися. Зміна кордонів силою є неприйнятною, а міжнародне право має повністю дотримуватися відповідно до Статуту ООН. На сьогодні війна завдала величезної шкоди цивільному населенню. Україна втратила багато гросмейстерів, тренерів, арбітрів і шахістів, яких поважали в усьому світі. У мене багато друзів в Україні. Від початку війни я особисто активно займаюся гуманітарною та благодійною діяльністю для підтримки українського суспільства, яке зіткнулося з безпрецедентними труднощами", – відповів Турлов.

Попри це, ексросіянин заявив, що рекомендації Міжнародного олімпійського комітету мають суворо виконуватися. А 7 липня МОК поновив у статусі Олімпійський комітет Росії (ОКР), рекомендувавши повернення росіян до міжнародних змагань на всіх рівнях.

Що ж до радника Офісу президента України Михайла Подоляка, Турлов заявив, що довіряє українцю, тому й запросив його до своєї команди на посаду віцепрезидента ФІДЕ.

"Україна — країна з великою шаховою традицією, успішною та унікальною шаховою школою, а також дуже великою кількістю шахістів. Я впевнений, що українське представництво буде цінним для міжнародної федерації, а досвід і політичний авторитет пана Подоляка допоможуть ефективно організувати цю роботу. Це людина, якій я довіряю. Яка роль? Основним завданням керівників ФІДЕ є захищати інтереси всієї шахової спільноти, досягати необхідних домовленостей щодо розвитку шахів, користуватися повагою міжнародної спільноти та ефективно комунікувати. На мою думку, пан Подоляк може зробити значний внесок у розвиток нашого виду спорту. Він явно має сильну компетенцію в цих сферах", – додав Турлов.

Зауважимо, що ФШУ виступає проти призначення Подоляка, оскільки вона не висувала його кандидатуру. Тому вважає ці дії Турлова та радника ОП незаконними.

Окрім того, віцепрезидентом став колишній міністр спорту Росії, заступник генерального директора Газпрому та чинний полковник російської армії Павєл Колобков.

Федерація шахів України вимагає не призначати Подоляка та Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ. Інакше звернеться до суду.

Тімур Турлов був обраний на посаду 26 вересня 2026 року. Цікаво, що він із 2022 року перебуває під санкціями, запровадженими рішенням Ради національної безпеки і оборони України та введеними в дію Указом Президента України.