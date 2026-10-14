Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Шахи

На командному чемпіонаті Росії зі швидких шахів заявили колектив з окупованого Донецька

Володимир Максименко — 14 жовтня 2026, 13:56
На командному чемпіонаті Росії зі швидких шахів заявили колектив з окупованого Донецька
ФІДЕ

Російський шаховий союз заявив команду з окупованих Донецька та Криму до участі у командному чемпіонаті країни з рапіду та бліцу. 

Про це повідомив Петер Гайне Нільсен у своїх соцмережах.

Так, серед колективів фігурують "Дружба народів Росії", яка представляє тимчасово окупований Донецьк та Кіммерія – окупований Крим. Заступник віцепрезидента ФШУ Ковальчука Нільсен висловив від імені федерації протест та закликав ФІДЕ відреагувати на такі дії росіян.

Зауважимо, що раніше CAS зобов'язав ФШР вийти з окупованих територій України, а після невиконання цього рішення міжнародна шахова федерація покарала росіян трирічним відстороненням.

ФШР, своєю чергою, подали апеляцію, яку вони програли – бан залишився чинним.

Раніше новообраний президент ФІДЕ Турлов заявив, що федерація працюватиме відповідно до статуту ООН та міжнародного права.

війна Шахи Російська окупація

війна

Російський ракетний удар по Києву пошкодив стадіон місцевого футбольного клубу
Будинок ще одного гравця Динамо постраждав внаслідок російської атаки
Російська атака на Київ: дрон влучив у ЖК, де мешкає півзахисник Динамо
А ще казали, що Байден – слабак: ексчемпіон світу розкритикував Трампа через угоду з Росією
Люди навіть не усвідомлюють, наскільки все серйозно: дівчина Мудрика записала емоційне відео про війну в Україні

Останні новини