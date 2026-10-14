На командному чемпіонаті Росії зі швидких шахів заявили колектив з окупованого Донецька

Російський шаховий союз заявив команду з окупованих Донецька та Криму до участі у командному чемпіонаті країни з рапіду та бліцу.

Про це повідомив Петер Гайне Нільсен у своїх соцмережах.

Так, серед колективів фігурують "Дружба народів Росії", яка представляє тимчасово окупований Донецьк та Кіммерія – окупований Крим. Заступник віцепрезидента ФШУ Ковальчука Нільсен висловив від імені федерації протест та закликав ФІДЕ відреагувати на такі дії росіян.

The Chess Federation of Ukraine 🇺🇦 has protested the upcoming Russian🇷🇺 Rapid and Blitz Championship, which again, includes teams from illegally occupied territories of Ukraine. The Donetsk 🇺🇦 team is named: "Friendship of the Peoples of Russia 🇷🇺" FIDE must react, @turlov https://t.co/5mxw9a0cXu — Peter Heine Nielsen (@PHChess) October 13, 2026

Зауважимо, що раніше CAS зобов'язав ФШР вийти з окупованих територій України, а після невиконання цього рішення міжнародна шахова федерація покарала росіян трирічним відстороненням.

ФШР, своєю чергою, подали апеляцію, яку вони програли – бан залишився чинним.

Раніше новообраний президент ФІДЕ Турлов заявив, що федерація працюватиме відповідно до статуту ООН та міжнародного права.