"Керуватиме фактично Дворкович": всі деталі скандалу довкола нового президента ФІДЕ та Подоляка

26 вересня 2026 року відбулися вибори президента ФІДЕ (Міжнародної федерації шахів). Президентом став 38-річний російський бізнесмен Тімур Турлов.

Людина, яка у 2022 році потрапила під санкції України через те, що його компанія Freedom Holding Corp. допомагала фінансувати війну Росії проти України. Сам ексросіянин (відмовився від громадянства у 2022-му) звинувачення заперечував.

І саме цю людину публічно підтримав радник Офісу президента Михайло Подоляк. Точніше не лише підтримав, а й погодився стати віцепрезидентом ФІДЕ у разі перемоги Турлова на виборах.

Що ж, він переміг. І на конгресі назвав двох нових віцепрезидентів організації – Подоляка та… колишнього міністра спорту Росії, заступника генерального директора Газпрому та чинного полковника російської армії Павла Колобкова.

Чемпіон детально розібрався в цій темі та готовий розповісти, що для України означає призначення Турлова, як на цей скандал відреагувала Федерація шахів України та що ФШУ робитиме далі.

Старий новий президент ФІДЕ

Але почати варто з іншого. 23 липня 2026 року на той момент президент Міжнародної федерації шахів росіянин Аркадій Дворкович потрапив під санкції від Європейського Союзу. Вже наступного дня функціонер оголосив про відставку з посади:

"Сьогодні було опубліковано рішення Європейського Союзу про включення мого імені до 21-го пакета санкцій. Я хочу однозначно заявити, що вважаю це рішення незаконним і несправедливим, і воно буде негайно оскаржене всіма можливими способами. Я впевнений, що справедливість переможе. Однак, зважаючи на те, що до ухвалення судового рішення та/або скасування чи зміни цього рішення санкції можуть перешкоджати стабільному функціонуванню ФІДЕ, я вирішив добровільно призупинити виконання своїх повноважень і обов'язків президента ФІДЕ", – пояснював своє рішення Дворкович.

До виборів залишалося два місяці.

Дворкович разом з Путіним Getty Images

Спочатку Дворкович сам збирався балотуватися на третій термін, і його віцепрезидентом мав стати… Турлов. Але через санкції він свою кандидатуру зняв. Натомість у президенти пішов Турлов, а також Вадім Розенштейн – підприємець, який має бізнес в Росії, та німець Ян-Генрік Бюттнер. Україна свого кандидата не висувала.

"У нас була одна лише кандидатура – це наш президент Камишін Олександр Миколайович. Ми могли висунути лише його, але він сказав, що наразі не готовий, бо пріоритет під час війни – розвиток шахів України. Він хоче вивести ФШУ у топ-5 у світі, і лише після того буде думати, куди балотуватися", – пояснив перший віцепрезидент ФШУ та виконавчий директор Володимир Ковальчук.

Натомість підтримувала Бюттнера. Що ж, він вибув у першому раунді голосування, тож у другому опинилися ексросіянин та людина з бізнесом в Росії. "Шикарний" вибір…

Перемогу все ж здобув Турлов. І це означає, що у ФІДЕ не зміниться абсолютно нічого.

Чому?

Бо, за словами Ковальчука, за нього на конгресі агітував голосувати сам Дворкович. Ба більше, попри зміну президента, команда залишилася та сама – ті ж росіяни, що працювали з попередником, продовжили роботу вже з наступником.

"Нічого не зміниться. Змінилася лише вивіска – замість Дворковича буде Турлов. Але я впевнений, що всіма справами ФІДЕ буде далі займатися Дворкович. Адже на Конгресі з делегатами постійно, не відходячи, працював саме він. Сидів з ними, переконував голосувати за Турлова. Тому це лише вивіска. Вся російська команда залишилася, і Дворкович буде керувати фактично, а Турлов буде й далі займатися своїм бізнесом, бо він російський олігарх, який заробив гроші в Росії та зараз інвестує їх в Казахстан. У нього, я думаю, є першочергові завдання – це розвивати свій бізнес, а ФІДЕ керуватиме Дворкович", – каже Ковальчук.

Тімур Турлов (другий ліворуч) ФІДЕ

Показово навіть те, що з перемогою у виборах Турлова привітав прессекретар очільника Росії Дмітрій Пєсков.

"Росіяни переживають, щоб ФІДЕ не вийшло з їхнього контролю, і вони все робитимуть, щоб вона була в їхніх руках. Бачите, росіяни радіють, що обрали саме Турлова. Ясно, що там нічого не зміниться", – додали у ФШУ.

Україна готова судитися

Як ми вже казали, після призначення президентом ФІДЕ Турлова, Подоляк, а також росіянин Павєл Колобков, стали віцепрезидентами організації.

Реакція ФШУ була миттєвою. Україна заявила, що не уповноважувала Подоляка представляти федерацію у ФІДЕ та зазначила, що росіянин Колобков не може обіймати посаду в організації, оскільки членство Федерації шахів Росії наразі призупинено.

Тому українська федерація вимагає не призначати Подоляка та Колобкова на посади віцепрезидентів ФІДЕ.

"ФШУ вважає, що дії Михайла Подоляка, вчинені під час повномасштабної збройної агресії РФ, підривають суверенітет та негативно впливають на імідж України. ФШУ просить Службу безпеки України дати оцінку діям Михайла Подоляка та порушити кримінальну справу щодо зради національних інтересів України", – йшлося у заяві.

З Колобковим усе зрозуміло – якщо його не звільнять, то Федерація шахів України звернеться до Спортивного арбітражного суду в Лозанні. У ФШУ не переймаються, мовляв, його призначення порушує правила ФІДЕ.

"Є Велика Британія, Ісландія, Норвегія, Німеччина, Польща, й інші країни, які нас підтримують, – практично вся Європа. Колобков не має права обіймати керівні посади ФІДЕ, адже згідно з самим ФІДЕ, вони виключили РФ з членів організації, тому представник Росії не може обіймати керівні посади. Ми дуже легко зберемо доказову базу й будемо подавати звернення по Колобкову в САЅ, спортивний арбітражний суд в Лозанні. Це в нас чітка модель, яку ми підготували з самого початку, як він починав балотуватись", – пояснив Ковальчук.

Колобков разом з Путіним Getty Images

Що ж до Подоляка, то тут ситуація трохи інша. ФШУ вважає ганебним рішення Михайла підтримати команду росіянина, однак сподівається, що радник ОП сам публічно відмовиться від посади віцепрезидента ФІДЕ.

"Щодо Подоляка – всі в шоці на конгресі були. Майже весь світ. Бо завжди враховується думка самої федерації – хто буде представляти ту чи іншу країну. В історії ФІДЕ ніколи нікого не обходили. Це ганебно – обійняти посаду віцепрезидента разом з керівником ФІДЕ, який перебуває під санкціями України. Ми зараз очікуємо, яка буде реакція в самого пана Подоляка, чи він піде в ФІДЕ. Якщо піде, то ми, звісно, також будемо звертатися в законний спосіб. Наші юристи підготують повністю всі матеріали і будемо звертатися до суду", – додали у федерації.

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"На Конгресі Турлов пропонував британцю Малькому Пейну посаду віцепрезидента, але він відмовився та сказав, що з росіянами в одну команду не піде", – розповів Ковальчук.

Якщо представник Федерації шахів Великої Британії принципово відмовляється йти в команду до росіян, то як можна нормально сприймати рішення Михайла Подоляка – ще раз, радника Офісу президента України?

Він не міг не знати про санкції, які Україна наклала на Турлова, він точно знає, що разом з ним віцепрезидентом став колишній міністр спорту РФ, і він досі мовчить.

Від цього питань стає ще більше…