Генасамблея ФІДЕ змінила контроль часу у класичних шахах

Генеральна асамблея ФІДЕ затвердила резолюцію про зміну контролю часу у класичних шахах.

Про це повідомила пресслужба федерації.

Так, у класичних шахах контроль часу був 90 хвилин на перші 40 ходів, +30 хвилин на залишок партії та +30 секунд після кожного ходу, починаючи з першого.

Згідно з ухваленим документом, тепер класичні турніри можна буде проводити з контролем часу 60+30 та 45+30 і на це більше не потрібно окремого дозволу від ФІДЕ.

Зазначається, що пропозиція про зміну контролю часу надійшла від Федерації шахів Ісландії. Разом із цим, є умова, яка залишилась без змін: не більше двох партій в один ігровий день для турнірів, де виконуються норми для здобуття шахового звання.

Як пояснили у ФІДЕ, такі зміни були продиктовані зниженням організаційних витрат та спрощенням організації турнірів для усіх сторін (зокрема і для шахістів).

Разом із цим резолюція не гарантує, що відсьогодні турнірі проводитимуться за новим регламентом – рішення має затвердити Рада ФІДЕ.

Раніше міжнародна шахова федерація опублікувала оновлений рейтинг, згідно з яким українка Гнатишин втратила лідерство серед юніорок.